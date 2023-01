At Midnight, Diego Boneta e Monica Barbaro nel trailer della nuova rom-com targata Paramount+

At Midnight, con Diego Boneta e Monica Barbaro, potrebbe essere la vostra nuova rom-com preferita. Ma per scoprirlo, dovete prima dare un'occhiata al trailer del film prodotto da Paramount+.

Il servizio streaming Paramount+ sta ampliando sempre più il suo catalogo, e tra i nuovi arrivi di quest'anno c'è anche At Midnight, la commedia romantica che debutterà sugli schermi il prossimo 10 febbraio, come riporta anche Deadline.

Nel film, di cui vi presentiamo oggi il primo trailer, vedremo la nascita della storia d'amore tra Alejandro (il Diego Boneta di Luis Miguel e Rock of Ages) e Sophie (la Monica Barbaro di Top Gun: Maverick e UnReal). Alejandro è l'ambizioso junior manager dell'hotel in cui soggiornano Sophie e il resto del cast e della produzione del nuovo film sui supereroi in voga al momento. "L'obiettivo di Alejandro è aprire un boutique hotel tutto suo, mentre Sophie è una stella del cinema che cerca di farsi strada tra le complicate politiche di Hollywood, con la speranza di ottenere uno spin-off dedicato al suo personaggio nella saga in cui recita" si legge nella sinossi fornita dal sito. Un giorno, però, Sophie coglierà sul fatto il suo ragazzo, nonché co-star Adam (Anders Holm) mentre la tradisce...

At Midnight: svelata la data di uscita del nuovo film originale di Paramount+

"[Questa volta] non mi sentirete cantare, ma mi vedrete ballare con la mia co-star Monica Barbaro" ha anticipato Boneta durante la presentazione del film ai TCA "At Midnight è una lettera d'amore al Messico. Non ci sono abbastanza rom-com ambientate lì sulla stessa scia di Vicky Cristina Barcelona e o Midnight in Paris. E il Messico qui è un personaggio vero e proprio, e lo vedrete attraverso lo sguardo del regista Jonah Feingold".

Non resta che attendere il prossimo mese per scoprire cosa accadrà tra Alejandro e Sophie nella pittoresca cornice messicana.