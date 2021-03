ASSEMBLED: The Making of WandaVision, il poster ufficiale del documentario Disney+

La prossima settimana arriverà su Disney+ ASSEMBLED: The Making of WandaVision, il documentario che ci porterà dietro le quinte della popolare serie Marvel; intanto però diamo un'occhiata al poster ufficiale.

Manca pochissimo all'ultimo episodio di WandaVision, la prima serie sugli eroi del MCU nata dalla collaborazione dei Marvel Studios e di Disney+, e anche se a breve potremo consolarci con The Falcon and The Winter Soldier, rimarremo comunque orfani di Elizabeth Olsen e Paul Bettany, almeno per un po' (dopotutto, sappiamo già che la Olsen tornerà in Doctor Strange in the Multiverse of Madness).

Per ovviare a questa mancanza, tuttavia, i Marvel Studios hanno ben pensato di regalarci un'altro prodotto incentrato su una delle più belle coppie Marvel, il documentario ASSEMBLED: The Making of WandaVision.

Questo sarà solo il primo di una serie di speciali dedicati ai prossimi progetti del MCU, cinematografici o televisivi che siano, e anche se sappiamo ancora poco al riguardo, un nuovo poster con protagonisti proprio Wanda e Visione è stato appena diffuso dai canali ufficiali, come ci fa notare anche The Direct.

ASSEMBLED: The Making of WandaVision sarà disponibile su Disney+ da venerdì 12 marzo.