Assassin's Creed Valhalla: il trailer gameplay regala nuove anticipazioni

Assassin's Creed Valhalla ha ora un nuovo trailer gameplay che regala qualche anticipazione riguardante le spettacolari ambientazioni e scene d'azione create per il videogame.

Il breve filmato mostra infatti paesaggi, scontri, incendi, assalti a strutture fortificate e l'uso di più di un'ascia.

Assassin's Creed Valhalla farà proseguire il franchise che si era interrotto con Odyssey, con cui i giocatori hanno potuto cimentarsi in epici scontri ambientati a Sparta e Atene.

L'atteso videoguoco sarà disponibile per PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, PC.

Ashraf Ismail, responsabile di Valhalla, ha recentemente sottolineato presentando il progetto che l'ambientazione sarà particolarmente importante e gli utenti potranno costruire molti edifici, ognuno con un proprio scopo. Il videogame permetterà di usare più armi e di scontrarsi con molti nemici, personalizzando molto il proprio gioco, l'aspetto del proprio avatar e molti altri dettagli, situazione che porterà a importanti cambiamenti nello sviluppo del gioco.

Nel nuovo gioco si vivranno avventure in Norvegia, Inghilterra, Wessex, Northumbria, East Anglia e Mercia e i vichinghi dovranno scontrarsi con Re Aelfred di Wessex. La mitologia norrena, secondo Ismail, sarà particolarmente importante nel racconto della storia di Eivor e nel mostrare la sua prospettiva, come accade nel momento in cui nota qualcosa che considera un segnale divino.