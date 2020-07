Assassin's Creed Valhalla: confermata la data di uscita

Assassin's Creed Valhalla, grazie all'evento Ubisoft Forward, ha ora una data di uscita: il 17 novembre 2020.

Durante l'appuntamento in streaming il produttore del gioco ha condiviso qualche dettaglio del modo in cui è stato creato il nuovo capitolo del franchise e interessanti anticipazioni sul modo in cui i giocatori vivranno questa nuova avventura.

Pochi giorni fa era stato pubblicato un video che anticipava ben 30 minuti dell'atteso titolo che continua un fortunato franchise, recentemente approdato anche sul grande schermo con un poco apprezzato film con star Michael Fassbender.

In Assassin's Creed Valhalla si vivranno avventure in Norvegia, Inghilterra, Wessex, Northumbria, East Anglia e Mercia e i vichinghi dovranno scontrarsi con Re Aelfred di Wessex. La mitologia norrena, secondo Ashraf Ismail, sarà particolarmente importante nel racconto della storia di Eivor e nel mostrare la sua prospettiva, come accade nel momento in cui nota qualcosa che considera un segnale divino.