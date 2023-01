Assassin's Creed: la serie Netflix ha perso lo showrunner causa divergenze artistiche

Nel corso degli anni Netflix ha lavorato più volte a stretto contatto con il mondo del gaming, traendone prodotti anche di successo (Castlevania, Arcane e Cyberpunk: Edgerunners sono solamente alcuni esempi). A quanto sembra gli attuali progetti su una serie ispirata ad Assaassin's Creed hanno subito un forte cambiamento. Lo svela in esclusiva Collider.

Il sito aveva, in precedenza, rivelato che la serie di Assassin's Creed sarebbe stata guidata da Jeb Stuart (showrunner di Vikings: Valhalla), per poi smentire la situazione. La conferma di questo cambiamento è giunta durante una recente intervista in cui lo sceneggiatore ha rivelato di "non essere più coinvolto" nel progetto per alcune "divergenze artistiche legate alle rispettive visioni" in corso di sviluppo.

Assassin's Creed: Netflix lavora a più serie tv tratte dal videogioco

I primi germogli di questa nuova fatica risalgono a settembre 2022 quando, durante l'Ubisoft Forward Livestream, il progetto di una serie su Assassin's Creed è stato reso noto al grande pubblico. Prodotta da Netflix e Ubisoft Film and Television, i dettagli della sua storia restano ancora sconosciuti.