Assassin's Creed: Netflix lavora a più serie tv tratte dal videogioco

Netflix sarebbe al lavoro su più serie tv tratte da Assassin's Creed, il celebre videogioco svilupparo da Ubisoft. La piattaforma streaming ha infatti stipulato un accordo con l'azienda francese che potrebbe dare il via a un vero e proprio universo televisivo.

Uno dei franchise di videogiochi più venduti al mondo potrebbe quindi presto trasformarsi in progetti live-action e animati. La prima serie tv ad essere sviluppata dovrebbe essere un adattamento live-action, prodotto da Jason Altman e Danielle Kreinik di Ubisoft Film & Television. Al momento infatti pare che Netflix e lo sviluppatore di videogiochi siano già alla ricerca di uno showrunner..

Netflix ha così commentato la notizia, attraverso le parole di Peter Friedlander: "Siamo entusiasti di collaborare con Ubisoft e dare vita alla narrativa ricca e complessa per cui Assassin's Creed è amato. Partendo dai suoi mondi mozzafiato e dall'enorme attrattiva che rappresenta a livello globale, e che lo caratterizzano come uno dei franchise di videogiochi più venduti di tutti i tempi, ci impegneremo a creare con cura un nuova forma di intrattenimento epico ed emozionante, che si propone di portare i fan del gioco e i nostri abbonati alla scoperta di questo universo".

Anche Ubisoft ha commentato in termini entusiastici l'annuncio: "Per più di 10 anni milioni di fan in tutto il mondo hanno contribuito a trasformare il marchio Assassin's Creed in un franchise iconico. Siamo entusiasti di creare una serie di Assassin's Creed con Netflix e non vediamo l'ora di sviluppare la prossima saga nel nostro universo".