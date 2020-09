Assassinio sull'Orient Express: stasera su Rai1 il film con Johnny Depp

Assassinio sull'Orient Express: Kenneth Branagh e Daisy Ridley in una scena del film

Va in onda stasera su Rai1 alle 21:25 Assassinio sull'Orient Express, il film, basato sull'omonimo romanzo di Agatha Christie, diretto e interpretato da Kenneth Branagh, con Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Judy Dench, Willem Dafoe, Olivia Colman.

La pellicola prende il posto in palinsesto che sarebbe dovuto essere di Ballando con le stelle, bloccato dai problemi di salute di due componenti del cast, e in partenza, incrociando le dita, sabato 19 settembre in prima serata.

Torniamo agli anni '30. Il detective Hercule Poirot (Kenneth Branagh) parte alla volta di Istanbul per trovare un po' di riposo ma è costretto a tornare inaspettatamente a Londra per risolvere un caso. Il suo amico Bouc, direttore dell'Orient Express, gli offre una cabina sul suo treno. Proprio sul treno Poirot conosce un noto uomo d'affari - Samuel Ratchett - che desidera assumerlo come sua guardia del corpo durante il viaggio poiché spaventato da lettere minatorie. Ma quella notte una valanga fa deragliare il treno, costringendolo a fermarsi in attesa di soccorso dalla stazione più vicina. Il mattino seguente Poirot scopre che Ratchett è stato assassinato durante la notte con 12 pugnalate. Il detective dà inizio ad un'indagine che vedrà coinvolti i 13 passeggeri sospettati.

Penelope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Michelle Pfeiffer e Johnny Depp sono i volti più noti di un cast completato dal regista Kenneth Branagh, che ha ritagliato per sè la parte del famoso ispettore. Assassinio sull'Orient Express, in questa nuova trasposizione, è arrivato al cinema esattamente a 43 anni di distanza dal sontuoso adattamento per il grande schermo che ne fece Sidney Lumet.