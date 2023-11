Assassinio a Venezia: ecco quando arriverà in streaming su Disney+

Finalmente Assassinio a Venezia arriva in streaming su Disney+, tutta la trilogia di Kenneth Branagh disponibile sullo streamer per gli amanti del giallo.

Dopo il successo stellare al botteghino la terza avventura di Kenneth Branagh nei panni dell'Ispettore Poirot, Assassinio a Venezia, sta per arrivare in streaming su Disney+. Il whodonit ispirato al classico di Agatha Christie sarà disponibile in streaming a partire dal 22 novembre.

Basato sul romanzo di Agatha Christie del 1969, Poirot e la strage degli innocenti, Assassinio a Venezia è il film della saga maggiormente apprezzato dalla critica. "Branagh ha realizzato il suo miglior film su Poirot" (Maureen Lee Lenker, Entertainment Weekly) e "cattura ciò che rende l'opera di Agatha Christie senza tempo" (Valerie Complex, Deadline).

Possiamo approfondire i dettagli del film grazie alla recensione di Assassinio a Venezia, prodotto e diretto da Kenneth Branagh, anche protagonista insieme a un cast brillante che include Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, Riccardo Scamarcio e Michelle Yeoh.

Il film sarà disponibile in streaming per gli abbonati su Disney+ dal 22 novembre. Gli utenti potranno godersi il magistrale detective di Agatha Christie non solo in Assassinio a Venezia, ma anche in Assassinio sull'Orient Express e Assassinio sul Nilo, poiché l'intera trilogia di Poirot sarà disponibile sulla piattaforma.