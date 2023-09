Assassinio a Venezia, ecco dove hai già visto i membri del cast del film di Kenneth Branagh

Il più recente capitolo della saga di Poirot è arrivato al cinema e il cast di Assassinio a Venezia è ricco di stelle che sicuramente hai già visto in precedenza, caratteristica che accomuna tutti i gialli del franchise. Un altro aspetto interessante è che gli eventi sono sempre raccontati dal punto di vista di Hercule Poirot, creato dalla famosa autrice Agatha Christie: da Assassinio sull'Orient Express ad Assassinio sul Nilo, queste storie hanno catturato il pubblico di tutto il mondo, generando un crescente entusiasmo per questo genere di pellicole in cui ogni personaggio può essere un potenziale sospettato.

A Haunting in Venice: Kenneth Branagh e Riccardo Scamarcio sul set veneziano

Assassinio a Venezia, basato sul libro Poirot e la strage degli innocenti di Agatha Christie, è l'ultimo film di questa intrigante saga cinematografica ed è appena giunto nelle nostre sale (qui la nostra recensione). Ecco dove potresti aver già visto i membri del cast stellare dell'ultima pellicola di Kenneth Branagh, che al momento ha incassato 17,2 milioni in Nordamerica e 23,7 milioni nel resto del mondo, per un totale complessivo di 40,9 milioni.

Kenneth Branagh

Il primo interprete di questa lista è lo stesso Kenneth Branagh, il celebre attore e regista che ha diretto e interpretato gli ultimi film del franchise ispirato ai libri di Agatha Christie. Tra i suoi film più iconici, figura sicuramente Enrico V (1989), un adattamento straordinario della celebre opera di Shakespeare, che gli ha valso una nomination agli Oscar. Branagh è noto anche per aver diretto Hamlet (1996), Pene d'amor perdute, As You Like It - Come vi piace, così come per il suo coinvolgimento nella regia del film Thor (2011) del Marvel Cinematic Universe.

Kenneth Branagh in un'immagine del film Valkyrie

In qualità di attore ha preso parte a film come Conspiracy - Soluzione finale (2001), Harry Potter e la camera dei segreti (2002), Operazione Valchiria (2008) e svariati film di Christopher Nolan come Dunkirk e Oppenheimer. Nominato a ben otto candidature all'Oscar, vincendolo nella sezione migliore sceneggiatura originale per il film Belfast, Branagh è conosciuto anche nel mondo del piccolo schermo per aver interpretato il ruolo di Kurt Wallander nella serie Il commissario Wallander (2008-2016). La sua magistrale interpretazione del detective svedese gli ha garantito ampi elogi da parte della critica e il personaggio è diventato un'icona del genere crime.

Assassinio a Venezia: Kenneth Branagh e i fantasmi di Poirot

Kyle Allen

Kyle Allen è un giovane attore emergente che ha acquisito notorietà grazie ad una serie di recenti interpretazioni intriganti: nel luglio 2015 è stato scelto per interpretare il ruolo di Hawk Lane nella serie drammatica The Path, accanto ad Aaron Paul e Michelle Monaghan. In seguito l'attore è apparso in un ruolo ricorrente in American Horror Story e nel 2019 è stato scelto per il ruolo di Balkan in West Side Story di Steven Spielberg.

American Horror Story 8: un primo piano di Kyle Allen

Allen ha anche incarnato Romeo in Rosaline, una rivisitazione moderna di Romeo e Giulietta, con Kaitlyn Dever e Isabela Merced. Pochi mesi dopo è stato ingaggiato per recitare anche in The Greatest Beer Run Ever, accanto a Zac Efron e Russell Crowe e il 28 gennaio 2022 è stato scelto per il ruolo di He-Man nel film live-action reboot di Netflix Masters of the Universe.

Tina Fey

Tina Fey è una celebre attrice, comica e sceneggiatrice che ha lasciato un'impronta indelebile sull'industria dell'intrattenimento: oltre ad aver vinto tre Golden Globe, nove Emmy Awards, cinque Screen Actors Guild Awards e sette Writers Guild of America Award, la star è famosa soprattutto per le sue interpretazioni in Mean Girls, Saturday Night Live, così come in 30 Rock, celebre commedia ispirata ai suoi anni passati nel cast di SNL.

Tina Fey nell'episodio 'Blind Date' della prima stagione di 30 Rock

Nella commedia adolescenziale Mean Girls, in seguito divenuta un cult, Tina interpreta il ruolo di Ms. Norbury: la sua performance e la sua scrittura brillante hanno contribuito a rendere il film un successo e a conferirgli uno status iconico nella cultura popolare. Oltre ai suoi successi come attrice, la Fey, che è anche famosa per il suo lavoro come autrice e sceneggiatrice, ha sempre dimostrato di avere una versatilità a dir poco stupefacente.

Camille Cottin

Camille Cottin è una talentuosa attrice francese principalmente nota per il ruolo nella serie TV francese di successo Chiami il mio agente! (originariamente intitolata Dix pour cent), in cui interpreta Andrea Martel, un agente alla ricerca di talenti. La serie è amata per il suo umorismo satirico e offre uno sguardo dietro le quinte dell'industria cinematografica e televisiva francese, con la Cottin che interpreta uno dei personaggi principali.

Il mistero Henri Pick: una foto di Fabrice Luchini e Camille Cottin

Nel mondo del cinema, Camille è conosciuta per aver recitato al fianco di Juliette Binoche in Tale madre tale figlia e per il suo ruolo in Larguées, per la regia di Éloïse Lang. Nel 2019 è entrata a far parte del cast di Mouche, un adattamento francese della celebre serie televisiva Fleabag di Phoebe Waller-Bridge, e nel 2020 è apparsa in alcuni episodi della terza stagione della serie televisiva Killing Eve.

Michelle Yeoh

Michelle Yeoh è una rinomata attrice malese che nel corso degli anni ha conquistato il pubblico grazie al suo incredibile talento: principalmente nota per il film d'azione La tigre e il dragone (2000), diretto da Ang Lee, nel 2022 ha ottenuto il plauso di pubblico e critica internazionali per l'interpretazione di Evelyn Quan Wang nella pellicola Everything Everywhere All at Once, grazie alla quale si è aggiudicata un Premio Oscar come migliore attrice protagonista.

Michelle Yeoh è la valorosa Yu Shu Lien

La Yeoh è stata anche una parte fondamentale del franchise di James Bond, interpretando il ruolo di Wai Lin nel film Il domani non muore mai (1997), e di Star Trek: Discovery, la sesta serie televisiva live action del franchise di Star Trek, in cui ha interpretato il personaggio di Philippa Georgiou nelle prime tre stagioni.

Michelle Yeoh: la regina dell'action mondiale in 5 imprescindibili cult

Jamie Dornan

Cinquanta sfumature di grigio: Jamie Dornan in una scena del film

Jamie Dornan è un attore nordirlandese noto principalmente per il popolare franchise cinematografico Cinquanta sfumature di grigio, in cui ha interpretato Christian Grey, un affascinante e tormentato imprenditore con una predilezione per il BDSM. La sua performance in questi film ha attirato l'attenzione globale e lo ha reso un nome familiare, sebbene sia noto anche per il suo lavoro in altre produzioni cinematografiche e televisive.

Dornan, infatti, ha recitato nelle serie televisive C'era una volta (2011-13) e The Fall - Caccia al serial killer (2013-16) e in film come Marie Antoinette (2006), A Private War (2018) e Il profumo dell'erba selvatica (2020). Più recentemente l'attore britannico è stato acclamato per la sua performance in Belfast, per il quale ha ricevuto la sua prima candidatura allo Screen Actors Guild Award, al Critics Choice Award e al Golden Globe come miglior attore non protagonista.

Jude Hill

Jude Hill è un giovane attore britannico divenuto noto per la sua eccezionale performance nel film Belfast (2021), diretto sempre da Branagh. Nel film, Jude interpreta Buddy, un bambino che cresce nella tumultuosa Irlanda del Nord degli anni '60. La sua interpretazione è stata acclamata dalla critica e gli ha valso l'attenzione di tutto il mondo cinematografico. Di recente, l'attore ha avuto un piccolo ruolo anche in Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri.

Emma Laird

Emma Laird è un'attrice ed ex modella inglese principalmente nota per il ruolo di Iris nella serie di Paramount+ Mayor of Kingstown. Nel mese di ottobre 2021, Variety ha incluso la Laird nella loro annuale lista dei "10 britannici da tenere d'occhio" e quest'anno la giovane ha avuto una parte nella serie di Apple TV+ intitolata The Crowded Room.

Kelly Reilly

Calvario: Kelly Reilly nei panni di Fiona in una scena

Kelly Reilly è una talentuosa attrice britannica con una carriera di successo sia nel cinema che nella televisione. Molte persone la conoscono per il suo ruolo nel film Sherlock Holmes 2009) e nel suo sequel Sherlock Holmes: Gioco di ombre (2011), in cui interpreta il personaggio di Mary Morstan, l'interesse amoroso del celebre detective.

Inoltre, la star è famosa anche per il film Flight, con Denzel Washington, per la sua interpretazione in After Miss Julie al Donmar Warehouse, che l'ha resa una star dei palcoscenici londinesi, e per aver interpretato la parte di Wendy nel film L'appartamento spagnolo (2002) di Cédric Klapisch e nei sequel Bambole russe (2005) e Rompicapo a New York (2013).

Riccardo Scamarcio

Assassinio a Venezia: Riccardo Scamarcio sul set

Riccardo Scamarcio è un noto attore italiano che ha interpretato ruoli in una vasta gamma di film e serie TV: molti lo conoscono per la parte del protagonista di Romanzo Criminale, diretto da Michele Placido. In questo adattamento cinematografico del romanzo di Giancarlo De Cataldo, Scamarcio interpreta il personaggio di Libanese, un pericoloso criminale romano. La sua performance ha contribuito a rendere il film un successo e a consolidare la sua fama come uno degli attori più promettenti dell'Italia.

Inoltre, Scamarcio è stato coinvolto in numerosi altri progetti di successo, tra cui il film Mine vaganti (2010), una commedia drammatica diretta da Ferzan Özpetek, e la serie TV 1992 (2015), dove ha interpretato un ruolo chiave nel racconto delle vicende politiche italiane degli anni '90. Di recente ha recitato in John Wick - Capitolo 2, nei panni di un boss della camorra con cui Wick ha un conto in sospeso, e ne L'ombra di Caravaggio, sempre diretto da Placido.