Assassination Classroom – L’ora di tutti noi arriva al cinema: ecco una clip in anteprima

Il nuovo film con protagonisti Koro-sensei e la classe 3-E sarà al cinema come evento speciale il 14, 15 e 16 settembre, distribuito da Eagle Pictures in collaborazione con Yamato Video

Gli studenti della scuola media Kunugigaoka stanno per tornare sul grande schermo con Assassination Classroom - L'ora di tutti noi, evento imperdibile per tutti i fan del franchise giapponese, che sarà al cinema, grazie a Eagle Pictures in collaborazione con Yamato Video, il 14, 15 e 16 settembre.

Questa volta Koro-sensei e gli studenti della classe 3-E saranno protagonisti di nuove storie tratte dal manga originale di Yusei Matsui e rimaste finora inedite in forma animata. E per tornare nella chiassosa classe con il mood giusto, su Movieplayer.it vi mostriamo un piccolo estratto dal nuovo film.

Assassination Classroom - L'ora di tutti noi: guarda la clip in anteprima

Il video offre un assaggio delle atmosfere di Assassination Classroom - L'ora di tutti noi, con Koro-sensei e alcuni dei protagonisti della classe 3-E (riconosciamo Sugaya, Nagisa Shiota, Kaede Kayano e Hinano Kurahashi) impegnati in un delicatissimo "esperimento corporeo".

La clip mostra ancora una volta il particolare rapporto tra il bizzarro professore e i suoi studenti, tra situazioni surreali, momenti di comicità e le dinamiche che hanno reso la classe 3-E famosa anche per chi conosce poco le atmosfere goliardiche del manga originale.

Il ritorno al cinema di Assassination Classroom

Assassination Classroom - L'ora di tutti noi porta per la prima volta sullo schermo alcune storie scritte e disegnate da Yusei Matsui, mai trasposte nella serie anime. Al centro del film torna il particolare equilibrio tra comicità, azione ed emozione che caratterizza Assassination Classroom, con Koro-sensei nuovamente coinvolto nelle vicende dei suoi studenti, tra cui Sugaya e Kataoka, cercando di comprenderne difficoltà, aspirazioni e sentimenti. E, da inguaribile ficcanaso, non perderà occasione per intromettersi anche nelle loro questioni di cuore.

Ma con l'arrivo delle vacanze invernali, Koro-sensei dovrà affrontare una sfida del tutto diversa: trascorrere il tempo lontano dalla sua adorata classe.

Tra situazioni esilaranti, azione e momenti di sincera emozione, il film torna così al cuore di Assassination Classroom: il rapporto unico tra un professore che tutti dovrebbero uccidere e gli studenti che, lezione dopo lezione, hanno imparato ad amarlo.

L'uscita al cinema arriva inoltre in occasione dei dieci anni dall'uscita dell'anime, trasformando l'appuntamento in un ritorno speciale per chi ha seguito la serie e in un'occasione per scoprire il mondo di Assassination Classroom per chi ancora non lo conosce.