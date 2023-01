Assassin Club: Henry Golding e Sam Neill nel nuovo trailer del thriller girato in Italia (VIDEO)

Paramount Pictures Italia ha appena pubblicato il nuovo trailer ufficiale di Assassin Club, un nuovo thriller di Camille Delamarre girato a Torino nel cui cast figurano Henry Golding, Sam Neill e Noomi Rapace e la giovane Daniela Melchior, protagonista di Suicide Squad: Missione Suicida.

Henry Golding è il protagonista di questo spettacolare thriller d'azione in giro per il mondo. Un assassino (Golding) al suo ultimo contratto, viene ingaggiato per uccidere sette persone sparse in tutto il mondo, ma ben presto scopre che gli obiettivi sono a loro volta assassini che sono stati assunti per ucciderlo. Il cacciatore diventa la preda.

La sua unica possibilità di sopravvivere è quella di scoprire la misteriosa mente che si cela dietro il piano mortale prima che sia troppo tardi. Con la guida del suo mentore Jonathan Caldwell (Sam Neill), Morgan deve sconfiggere Falk e gli altri killer per rimanere in vita e far sopravvivere anche la sua fidanzata Sophie (Daniela Melchior).

Il produttore di Assassin Club, Jordan Dykstra, ha dichiarato: "Il nostro regista Camille Delamarre è stato coinvolto in questo progetto con una visione ispirata e non vediamo l'ora di vedere i suoi talenti incredibili nella sala montaggio. Quando il film è stato completato sarà un'elettrizzante esperienza per gli spettatori di tutto il mondo".