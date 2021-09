Assassin Club: Henry Golding e Sam Neill tra le star del thriller girato in Italia

Il thriller Assassin Club avrà come star Henry Golding, Sam Neill e Noomi Rapace. Nel cast, inoltre, ci sarà la giovane Daniela Melchior, protagonista di Suicide Squad: Missione Suicida.

Le riprese si sono concluse da pochi giorni a Torino, in Italia, e alla regia è stato impegnato Camille Delamarre (Transporter: Refueled).

Il film Assassin Club è ambientato nl mondo delle spie internazionali e assassini esperti. Morgan Gaines (Henry Golding) è il migliore, ma quando viene ingaggiato per uccidere sei persone intorno al mondo scopre ben presto che tutti gli obiettivi sono a loro volta stati assunti per uccidersi a vicenda. Noomi Rapace avrà il ruolo di Falk, l'unica ad avere delle capacità al livello di Morgan. Con la guida del suo mentore Jonathan Caldwell (Sam Neill), Morgan deve sconfiggere Falk e gli altri killer per rimanere in vita e far sopravvivere anche la sua fidanzata Sophie (Daniela Melchior).

Il produttore Jordan Dykstra ha dichiarato: "Il nostro regista Camille Delamarre è stato coinvolto in questo progetto con una visione ispirata e non vediamo l'ora di vedere i suoi talenti incredibili nella sala montaggio. Quando il film è stato completato sarà un'elettrizzante esperienza per gli spettatori di tutto il mondo".