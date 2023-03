Assassin Club: Henry Golding e Noomi Rapace in un gioco mortale nel trailer del film girato in Italia

Paramount Pictures ha diffuso il trailer ufficiale di Assassin Club, film che vede protagonisti la star di Snake Eyes Henry Golding e Naomi Rapace, oltre a Sam Neill e Daniela Melchior.

Un assassino (Golding) al suo ultimo contratto, viene ingaggiato per uccidere sette persone sparse in tutto il mondo, ma ben presto scopre che gli obiettivi sono a loro volta assassini che sono stati assunti per ucciderlo. Il cacciatore diventa la preda. La sua unica possibilità di sopravvivere è quella di scoprire la misteriosa mente che si cela dietro il piano mortale prima che sia troppo tardi.

Dal questo primo trailer di Assassin Club non è chiaro se Noomi Rapace sarà uno di questi sei obiettivi. Il suo personaggio appare verso la fine dei due minuti di trailer e attacca Golding con un coltello.

Assassin Club: Henry Golding e Sam Neill tra le star del thriller girato in Italia

La regia della pellicola è firmata da Camille Delamarre, con l'uscita nelle sale fissata per il 14 aprile prossimo. Tra le location del film c'è anche Torino.