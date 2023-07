Aspromonte – La terra degli ultimi stasera su Rai3: trama e cast del film con Elisabetta Gregoraci

Stasera, venerdì 28 luglio, su Rai3 alle 21:20 appuntamento con Aspromonte - La terra degli ultimi, diretto nel 2019 da Mimmo Calopresti. Il film fa parte del ciclo "XX secolo" (che propone sulla terza rete racconti di personaggi e fatti del '900) ed è tratto dal romanzo di Pietro Criaco Via dall'Aspromonte.

La trama

Aspromonte, la terra degli ultimi: Marcello Fonte in una scena del film

È il 1951, ad Africo in provincia di Reggio Calabria manca quasi tutto, dall'acqua corrente all'elettricità, dalla scuola al medico condotto. Un evento infausto, però, scuote i cittadini: una donna giovane muore di parte, il medico che doveva assisterla non è riuscito ad arrivare in tempo perchè non esiste una vera strada di collegamento. Il sindaco comincia così a essere bersagliato di richieste perchè venga costruita una via più sicura e più breve che colleghi il piccolo paese alla costa, più popolosa.

Da Como, poi, arriva una maestra, sognatrice e determinata, che ha tutta l'intenzione di lavorare per cambiare le cose, ma le reazioni della popolazione locale passeranno dall'entusiasmo iniziale all'ostilità. Questo perchè ogni possibilità di miglioramento trova la ferma opposizione di alcuni prepotenti locali, come don Totò, colui che comanda davvero in paese.

Il cast

Aspromonte, la terra degli ultimi: un'immagine del cast

Tra i protagonisti di Aspromonte - La terra degli ultimi Valeria Bruni Tedeschi, che interpreta la maestra Giulia, Marcello Fonte, nei panni di Ciccio Italia detto "U poeta", Francesco Colella in quelli di Peppe Morabito. Marco Leonardi è Cosimo, detto "Spaccapietre", Sergio Rubini è il prepotente don Totò, mentre Elisabetta Gregoraci, al suo primo ruolo drammatico, è sua moglie Maria, Francesco Grillo interpreta Andrea, Romina Mondello è Cicca. Nel film anche un cameo del produttore Fulvio Lucisano che interpreta un anziano tornato ad Africo.

Aspromonte, la terra degli ultimi nel 2020 si è aggiudicato il Globo d'oro per la migliore attrice - Valeria Bruni Tedeschi - e il Nastro d'Argento della legalità, assegnato al regista Mimmo Calopresti.