Asking for It: Vanessa Hudgens guida una gang di donne contro Ezra Miller nel trailer

Vanessa Hudgens, Ezra Miller, Kiersey Clemons e Alexandra Shipp nel trailer del film Asking for It, scritto e diretto da Eamon O'Rourke.

Vanessa Hudgens vuole giustizia nel trailer del film Asking for It, dove interpreta Beatrice che, insieme a Regina (Alexandra Shipp), recluta una cameriera di provincia di nome Joey (Kiersey Clemons) in una gang al femminile di vigilante, le Cherry Bombers. Insieme, la banda di sole donne si sforza di abbattere una società sopraffatta da uomini corrotti e cerca vendetta contro l'uomo che ha aggredito sessualmente Joey.

"Niente mi piace di più che guardare uomini adulti strillare", esclama Beatrice mentre il gruppo si prepara a riprendersi il potere da una società misogina prendendo di mira i membri di una confraternita violenta, poliziotti corrotti da trafficanti di esseri umani guidati dallo sceriffo Morel (David Patrick Kelly) e un gruppo di estremisti di destra noti come MFM (Men's First Movement), guidati da Mark Vanderhill (Ezra Miller).

Nel trailer, il personaggio di Miller dice al suo gruppo: "Siamo uomini, abbiamo fondato questo paese sulle nostre spalle. Ora vogliono che diamo il potere volontariamente nelle mani di persone che sono incapaci di esercitarlo. Dovranno passare sul mio cadavere".

Nel cast di Asking for It anche Radha Mitchell, Gabourey Sidibe, Casey Cott, Leslie Stratton e Luke Hemsworth. Il film è scritto e diretto da Eamon O'Rourke.