Asia Argento: rissa col direttore di Libero "Ti infilo un tacco in bocca come nei film di mio padre"

L'ospitata di Asia Argento al programma di La7 Non è l'Arena, condotto da Massimo Giletti, si è trasformata in una rissa verbale quando l'attrice ha risposto per le rime al direttore di Libero Pietro Senaldi e ai suoi commenti sul caso Genovese minacciandolo di infilargli un tacco in bocca, proprio come nei film di suo padre Dario Argento.

Asia Argento, red carpet provocatorio a Cannes

Tema della puntata di Non è l'Arena, le accuse di stupro mosse da lacune giovani donne contro l'imprenditore Alberto Genovese. Asia Argento, una delle prime attrici a denunciare pubblicamente le violenze sessuali del produttore Harvey Weinstein e che di recente ha accusato il regista Rob Cohen di avere abusato di lei sul set di xXx, si è scagliata contro il giornalista Pietro Senaldi che aveva criticato le dichiarazioni dell'attrice e delle altre donne che hanno accusato Genovesi di stupro dandogli del misogino.

Di fronte alle parole di Senaldi, che l'ha accusata di essere una donna violenta, la reazione di Asia Argento non si è fatta attendere. Nonostante i tentativi di Massimo Giletti di calmarla, l'attrice è sbottata contro il direttore di Libero invocando per lui la radiazione dell'Ordine dei Giornalisti per poi alzarsi in piedi e rincarare la dose dandogli del pazzo. La Argento gli ha gridato

Eva Robins in una scena di Tenebre

"Stai zitto. Devi stare zitto! Hai rotto le palle a tutte le donne. Ti meno, ti infilo il tacco in bocca come in un film di Dario Argento. Tu sei violento, hai un'anima sporca". A quel punto Giletti è intervenuto a placare gli animi.

Il film al quale si riferiva Asia è Tenebre, in particolare alla scena in cui Eva Robins infierisce su un uomo che l'ha picchiata sputandogli addosso e infilandogli il tacco della scarpa in bocca.