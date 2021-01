Asia Argento accusa Rob Cohen: "Abusò di me sul set di xXx"

Asia Argento ha accusato il regista Rob Cohen di stupro e lo ha fatto attraverso le pagine del suo nuovo libro in uscita il 26 gennaio, Anatomia di un cuore selvaggio. L'attrice e regista ha approfondito l'episodio in un'intervista con il Corriere della Sera.

Asia Argento in Scarlet Diva

Asia Argento ha spiegato che "è la prima volta che parlo di Cohen, successe nel 2002 mentre giravamo xXx. Abusò di me facendomi bere il Ghb, sinceramente ai tempi non sapevo cosa fosse. Mi sono svegliata la mattina nuda nel suo letto"

Alla giornalista Elvira Serra che le ha chiesto se è pronta ad affrontare le conseguenze di queste affermazioni, Argento replica: "è la verità. La cosa più pura di questo MeToo è che ogni donna si riconosce nell'altra. Se uno tiene una bottiglia di Ghb sicuramente l'avrà dato anche alle altre."

Ricordiamo che Rob Cohen era stato già accusato da sua figlia di molestie sessuali nel 2019 e lo stesso anno un'altra donna si fece avanti per denunciare gli abusi subiti dall'autore di Fast and Furious e xXx. La figlia di Cohen, una ragazza transgender, dichiarò: "Quando ero piccola Rob usava il mio corpo per la propria gratificazione sessuale. Mia madre ha assistito a uno degli abusi quando avevo circa 2 anni, 2 anni e mezzo, e ha sempre confermato quanto ha visto"

Una sorridente Asia Argento

Nella stessa intervista Asia ha parlato del suo rapporto con il produttore Harvey Weinstein - del quale lei fu tra le prime accusatrici: "Io avevo rimosso lo stupro" - spiega l'attrice - "Quando tornò e mi chiese scusa dicendo che era mio amico, offrendosi di aiutarmi a trovare una tata per Anna Lou in America, nel 2002, non avevo ancora iniziato il percorso di analisi per capire cosa mi avesse fatto per due volte. Non avevo nessuno negli Stati Uniti. Mi sentivo forte del fatto che avevo già girato Scarlet Diva in cui lui doveva essersi riconosciuto. Non sapevo che aveva fatto lo stesso a tante altre."

Qualche ora fa Asia Argento ha condiviso una foto in cui bacia Fabrizio Corona che ha mandato in fibrillazione i social. Molti si sono congratulati per quello che è sembrato l'inizio di una storia d'amore - mentre è più probabile che si tratti di un'amicizia - mentre altri ritengono che si tratti di una mossa pubblicitaria.