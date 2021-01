Asia Argento: "Mia madre mi picchiava, mio padre mi aiutò con uno stratagemma"

Asia Argento ha parlato del rapporto con sua madre Daria Nicolodi in un'intervista al Corriere della Sera, un rapporto che fu segnato da episodi di violenza, in cui l'attrice di Profondo Rosso, recentemente scomparsa, picchiava la figlia, nata dalla sua relazione con Dario Argento. E fu proprio il regista ad aiutare Asia con uno "stratagemma".

Asia e Dario Argento

"Ero andata via di casa il giorno dopo il mio 14esimo compleanno. Non aveva comprato nemmeno una torta e capii che non gliene importava niente di me. Ai miei figli organizzo sempre qualcosa di speciale per il compleanno" - racconta Asia, che al Corriere ha presentato il suo nuovo libro, Anatomia di un cuore selvaggio, in uscita il 26 gennaio grazie a Piemme - "Raccontai a mio padre le violenze che subivo in casa e con lui ci inventammo lo stratagemma che stavo da mia nonna, anche se in realtà vivevo a casa sua da sola, perché era impegnato sul set e Fiore studiava negli Stati Uniti. Così un giorno mia madre mi fece chiamare in tribunale, mi ci accompagnò la segretaria di mio padre, e rinunciò alla patria potestà. Immagino si sentisse rifiutata. Riprese la patria potestà quando rimasi incinta di Anna Lou"

Alla giornalista Elvira Serra, che le ha chiesto perché sua madre la picchiasse, Asia Argento ha detto: "Glielo chiesi, lei mi rispose che ero la più forte. Doveva sfogarsi. Io sono dovuta diventare la più forte."

"Da ragazzina pensavo che non avrei mai avuto figli per questo motivo" - prosegue Asia - "Invece sono riuscita a spezzare l'incantesimo". Sempre a proposito dei figli, Argento ha spiegato che per loro è difficile conciliare i suoi ricordi violenti su Daria Nicolodi con i loro: "Soprattutto Anna Lou, che era molto legata alla nonna."

Dario Argento, Daria Nicolodi e Keith Emerson

Daria Nicolodi, recentemente scomparsa, è stata ricordata con amore da Asia sui social, nonostante il loro rapporto tumultuoso. Qualche anno fa madre e figlia si scontrarono molto duramente sui social, anche con insulti pesanti, a causa della relazione tra Asia e Fabrizio Corona, che era venuta fuori dai giornali.

"Da mio padre ho ereditato la disciplina, il rispetto per il lavoro e un lato artistico più cinematografico" - spiega Asia - "Da mia madre una sorta di libertà di pensiero, di amore per la letteratura, la bellezza e la natura. E poi il lato seduttivo che aveva lei: per me si è un po' affievolito"

Nella stessa intervista concessa al Corriere, Asia Argento ha accusato il regista Rob Cohen di averla stuprata, ma ha parlato anche delle sue vicissitudini con Morgan, dei figli e del suo rapporto con Anthony Bourdain.