Ashton Kutcher in tribunale per testimoniare nel processo contro "lo Squartatore di Hollywood"

Ashton Kutcher si è presentato in tribunale per testimoniare durante il processo che vede imputato per omicidio l'uomo soprannominato "lo Squartatore di Hollywood".

Ashton Kutcher si è presentato in un tribunale di Los Angeles per testimoniare in un processo per omicidio.

L'attore ha infatti frequentato una giovane che potrebbe essere stata vittima di Michael Gargiulo, chiamato l'Hollywood Ripper (lo Squartatore di Hollywood).

La star, nella giornata di mercoledì, davanti alla giuria e al giudice ha spiegato che nel 2001 stava frequentando Ashley Ellerin, una ragazza che studiava fashion design, e l'aveva sentita al telefono per organizzare una serata da trascorrere insieme. Ashton Kutcher si è quindi presentato poche ore dopo a casa della giovane, ma nessuno gli ha aperto: "Ho bussato alla porta e nessuno ha risposto. Ho bussato ancora una volta, e poi di nuovo un'altra volta, ma nessuno mi ha aperto. A quel punto ho pensato che fosse uscita per trascorrere la serata fuori ed essendo in ritardo fosse arrabbiata con me".

L'attore ha guardato attraverso la finestra e ha notato delle macchie sul pavimento che pensava fossero di vino. Ashton ha però poi scoperto che Ashley era stata uccisa e il suo cadavere si trovava all'interno dell'abitazione, come ha tragicamente scoperto una sua coinquilina il giorno dopo.

Kutcher aveva inoltre provato a telefonarle più volte durante la serata senza riuscire a contattarla, ma aveva pensato fosse un problema di rete: "Diciotto anni fa i servizi telefonici non erano al livello di quelli di oggi".

Gargiulo, che si dichiara innocente, viene descritto dai procuratori distrettuali come un serial killer animato da impulsi sessuali. L'uomo sarebbe entrato nella casa della vittima, uccisa poi con 47 coltellate e quasi decapitata dall'assasino, stessa modalità con cui hanno perso la vita numerose giovani nella zona di Los Angeles.

