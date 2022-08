Ashton Kutcher rivela: "Una rara malattia autoimmune mi aveva tolto la vista, l'udito e l'equilibrio"

Ashton Kutcher ha rivelato di aver sofferto di una malattia autoimmune che, per un anno, gli ha causato problemi alla vista, all'udito e all'equilibrio.

L'attore ha condiviso il dettaglio riguardante la sua vita privata durante un episodio di Running Wild with Bear Grylls: The Challenge, progetto targato National Geographic.

In una clip condivisa online Ashton Kutcher racconta: "Circa due anni fa ho avuto questa strana, super rara forma di vasculite che mi ha messo fuori uso la vista, il mio udito, tutto il mio equilibrio".

L'attore aveva poi sottolineato: "Mi ci è voluto quasi un anno prima di ristabilire tutto. Non si apprezzano le cose fino a quando non le si hanno. Pensi 'Non so se potrò di nuovo vedere. Non so se potrò di nuovo sentire. Non so se riuscirò a camminare. Sono fortunato a essere vivo".

La vasculite è un'infiammazione che colpisce le pareti dei vasi sanguigni, ostacolando il corretto flusso sanguigno.

Dopo che il video è stato condiviso online, la star ha voluto precisare online: "Mi sono copletamente ristabilito. Va tutto bene. Si va avanti. Ci vedremo alla maratona di New York del 2022 con Thorn".

I fan dell'attore potranno invece rivedere Kutcher sugli schermi grazie alla serie That '90s Show, in arrivo su Netflix, in cui ha ripreso il ruolo avuto in That '70s Show insieme alla moglie Mila Kunis. L'attore ha spiegato: "Mila e io ci stavamo pensando da tempo. Abbiamo pensato: 'Ci troviamo nella posizione in cui siamo oggi soltanto grazie a quello show, quindi torniamo indietro e facciamolo.' Sono appena finite le riprese e devo dire che ci siamo divertiti per una settimana. Era così semplice e divertente."