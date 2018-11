Ashley Greene nel cast del film dedicato a Fox News

Ashley Greene è entrata a far parte del cast del progetto, apparentemente intitolato Fair and Balanced, che racconterà la vita e la carriera di Roger Ailes, a lungo a capo di Fox News.

L'ex star di Twilight avrà nel lungometraggio la parte di Abby Huntsman, l'ex conduttrice della trasmissione intitolata Fox & Friends Weekend.

La giovane era la figlia dell'ambasciatore statunitense in Russia, Jon Huntsman, e aveva iniziato a lavorare nel 2015 per Fox News, ottenendo un anno dopo la conduzione nello show. Pochi mesi fa è entrata invece a far parte della trasmissione The View.

La sceneggiatura è firmata da Charles Randolph, mentre la regia è firmata da Jay Roach.

Nel cast ci saranno anche John Lithgow, Nicole Kidman che sarà Gretchen Carlson, Margot Robbie con la parte della produttrice Kyla Pospisil, Charlize Theron nei panni di Megyn Kelly, e Allison Janney in quelli dell'avvocato femminista Susan Estrich.

Tra gli interpreti poi Kate McKinnon, Mark Duplass, Alice Eve, Alanna Ubach, Elisabeth Rohm e Spencer Garrett.