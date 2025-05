Ascolti TV mercoledì 21 maggio 2025: cala L’Isola dei Famosi, delude ancora Amadeus nonostante il simulcast

Cala L'Isola dei Famosi e delude Like a Star, mentre TV8 vola con la finale tutta inglese di Europa League. Rai1 si difende con le repliche di Lolita Lobosco, bene anche Chi l'ha visto?

La serata di mercoledì 21 maggio 2025 segna un deciso calo per L'Isola dei Famosi su Canale 5, mentre TV8 sorprende con un vero e proprio boom di ascolti grazie alla finale tutta inglese di Europa League tra Tottenham e Manchester United. A deludere, invece, è il programma di Amadeus, Like a Star, che nonostante il simulcast su tutte le reti Warner Bros. Discovery non riesce a rispettare le aspettative e continua a registrare dati al di sotto della soglia di successo.

I numeri della prima serata nel dettaglio:

Rai1 con la replica de Le Indagini di Lolita Lobosco 3 raccoglie 2.318.000 spettatori pari al 13.5% di share.

con la replica de Le Indagini di Lolita Lobosco 3 raccoglie pari al 13.5% di share. Canale5 con L'Isola dei Famosi giunta alla terza puntata, cala a 1.891.000 spettatori con il 15.7% di share, evidenziando un trend negativo.

con L'Isola dei Famosi giunta alla terza puntata, cala a con il 15.7% di share, evidenziando un trend negativo. Rai2 propone Delitti in Paradiso con 1.115.000 spettatori (5.7%), seguito dallo spin-off Oltre il Paradiso con 778.000 spettatori (5.2%).

propone Delitti in Paradiso con (5.7%), seguito dallo spin-off Oltre il Paradiso con (5.2%). Italia1 con Il principe cerca figlio ottiene 1.122.000 spettatori (6.4%).

con Il principe cerca figlio ottiene (6.4%). Rai3 , dopo l'introduzione da 1.291.000 spettatori (6.2%), conferma la sua solidità con Chi l'ha Visto? a 1.746.000 spettatori e il 10.7% di share.

, dopo l'introduzione da (6.2%), conferma la sua solidità con Chi l'ha Visto? a spettatori e il 10.7% di share. Rete4 con Fuori dal Coro registra 841.000 spettatori (6.1%).

con Fuori dal Coro registra (6.1%). La7 con Una Giornata Particolare coinvolge 691.000 spettatori (4.1%).

Veronica Gentili e Simona Ventura

TV8 brilla con la finale di Europa League Tottenham-Manchester United, che conquista 1.722.000 spettatori e l'8.9% di share, con picchi nel secondo tempo a 1.856.000 spettatori e il 10.1%. Ottimo anche il dato del pre e post partita con 1.035.000 spettatori (5.8%), confermando quanto lo sport in chiaro sia ancora capace di spostare gli equilibri dell'audience.

Nota dolente della serata è Amadeus, che con Like a Star si ferma su Nove a 497.000 spettatori (2.8%), nonostante il supporto del simulcast su tutti i canali WBD, che porta il totale a 942.000 spettatori e il 5.3%, confermando però una performance ancora insoddisfacente per un volto così forte della TV generalista.

