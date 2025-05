Like a Star di Amadeus: cosa si è inventata Discovery per alzare gli ascolti

Mercoledì 13 maggio è partito Like a Star, il nuovo programma di Amadeus su Nove. La prima puntata però, collocata anche in una serata particolarmente piena, è stata deludente da un punto di vista degli ascolti, così adesso l'azienda prova con una nuova strategia.

La strategia di Discovery per alzare gli ascolti

Amadeus

Se in un primo momento si era ipotizzato lo spostamento al martedì sera, si è poi puntato sul simulcast. La seconda puntata di Like a Star infatti, continuerà ad andare in onda di mercoledì, ma stavolta in contemporanea su tutte le reti del gruppo Discovery.

A partire dalle 21.30 dunque, domani, mercoledì 21 maggio, Amadeus sarà in onda anche su Real Time, DMAX, Giallo, WarnerTV, MotorTrend, Food Network e HGTV.

Si tratta ovviamente di una mossa per rilanciare gli ascolti, solitamente utilizzata ai debutti. Non a caso infatti, era successo con i debutti di Chissà chi è e Music Party, sempre condotti da Amadeus.

Il programma

Amadeus in Chissa chi è

Like a Star è un talent in cui i fan di un artista si esibiscono a gruppi di tre, impersonando il loro idolo. Di volta in volta, in ogni manche rimane un gruppo e, infine, si decreta il migliore all'interno dello stesso gruppo e, di conseguenza, il vincitore di puntata.

Adattato dal format britannico Starstruck, in giuria siedono Elio, Serena Brancale e Rosa Chemical.

In totale sono previste otto puntate, ma il misero 2.4% di share dell'esordio ha fatto correre l'azienda ai ripari. Va anche detto che Amadeus si era trovato a fronteggiare una concorrenza imponente: la finale di Coppa Italia, il match di Musetti, il Chi l'Ha Visto con i nuovi risvolti sul caso Garlasco e, inoltre, Lolita Lobosco (seppur in replica).