Ascolti TV lunedì 12 maggio, tra L'isola dei famosi 2025 e Gerri è testa a testa: ecco chi ha vinto

Lunedì 12 maggio è stata una serata all'insegna della competizione tra due proposte televisive di punta. Su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata della fiction Gerri, mentre su Canale 5 c'è stata la prima eliminazione della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. I dati Auditel sugli ascolti TV parlano chiaro: a conquistare la serata è stata Gerri con 3.220.000 spettatori e il 19% di share.

La serie con Giulio Beranek e Valentina Romani conferma quindi l'interesse del pubblico, che ha preferito - seppur di pochissimo - gli intrecci crime al racconto survival dei naufraghi in Honduras.

Gerri batte L'Isola dei Famosi: il pubblico premia la fiction

Gerri (Giulio Baranek)

È una sconfitta al millimetro, quella de L'isola dei famosi, ma l'edizione condotta da Veronica Gentili (affiancata da Simona Ventura) tiene comunque il passo con un dignitoso 17.5% di share e oltre due milioni di spettatori (2.049.000). L'eliminazione di Lorenzo Tano ha tenuto alta l'attenzione, ma non abbastanza da superare la forza narrativa della fiction di Rai 1.

Ascolti tv del 12 maggio 2025: cosa è successo negli altri canali

Tra le altre reti, Italia 1 ha ottenuto un buon risultato con la serie investigativa FBI: Most Wanted (1.002.000 spettatori e 6.1%), mentre su Tv8 il GialappaShow ha divertito 805.000 persone (4.8%), non proprio eccezionale come risultato.

Male invece Audiscion su Rai 2, che rimane fermo a un deludente 3.2% nonostante la partecipazione di Francesco Paolantoni. Su Rete 4 Quarta Repubblica porta a casa un onesto 5.3% di share, superando Massimo Giletti su Rai 3 con Lo Stato delle Cose (4.6%).

Access e preserale: De Martino domina, Gerry Scotti regge

Nell'access prime time, Affari Tuoi con Stefano De Martino vola al 28.4% di share (5.904.000 spettatori), confermandosi leader della fascia preserale. Striscia la Notizia si ferma al 13.8%, bene anche Cinque Minuti, sempre su Rai 1, con il 24.1%.

Nel preserale, invece, è tornato Caduta Libera con Gerry Scotti, che ha ottenuto il 17.8% nella prima parte e il 18.1% nella seconda: in leggero svantaggio rispetto a L'Eredità che sfiora il 26%.

Il pubblico come sempre ha decretato i vincitori e questo lunedì, anche se la sfida è stata serrata, il primo posto lo ha vinto la fiction italiana Gerri. Riuscirà L'Isola dei Famosi a recuperare terreno nelle prossime puntate?