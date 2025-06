L'Isola dei Famosi semifinale: anticipazioni, sondaggi, duelli e primi finalisti

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 25 giugno, su Canale 5 con la nona diretta stagionale de L'Isola dei Famosi. Il reality show si avvicina ormai alla conclusione: quella di stasera è infatti la semifinale dell'edizione 2025, che decreterà i primi quattro finalisti ufficiali. Dopo settimane di prove estreme, strategie e tensioni, i naufraghi rimasti in gara sono pronti a darsi battaglia per conquistare un posto in finale.

Conduzione e opinionisti: chi guida la semifinale

Alla guida della serata ci sarà come sempre Veronica Gentili, affiancata in studio dall'opinionista Simona Ventura, che commenterà dinamiche, alleanze e strategie con la sua consueta schiettezza. Dall'Honduras, invece, il ruolo di inviato spetta a Pierpaolo Pretelli, pronto a coordinare le prove e aggiornare il pubblico sulle condizioni dei naufraghi.

Chi sono i naufraghi ancora in gioco

A contendersi un posto nella finalissima sono rimasti dieci concorrenti:

Cristina Plevani

Jey Lillo

Loredana Cannata

Mario Adinolfi

Omar Fantini

Patrizia Rossetti

Teresanna Pugliese

Dino Giarrusso (attualmente su Ultima Spiaggia)

(attualmente su Ultima Spiaggia) Jasmin Salvati (attualmente su Ultima Spiaggia)

(attualmente su Ultima Spiaggia) Paolo Vallesi (attualmente su Ultima Spiaggia)

Le nominate della scorsa puntata

Nel corso dell'ottava diretta sono finiti in nomination Cristina Plevani, Jey Lillo e Patrizia Rossetti. Sarà il televoto a stabilire chi dovrà lasciare definitivamente il gioco, proprio a un passo dalla finale. I sondaggi presenti sui principali siti e forum dedicati al reality indicano che al momento il naufrago più a rischio eliminazione sarebbe il mago partenopeo.

Anticipazioni del 25 giugno

Come anticipato questa mattina a Mattino 5, la semifinale sarà ad altissima tensione. Nel corso della diretta assisteremo a:

Duelli diretti tra i concorrenti

Sfide decisive che metteranno a dura prova i naufraghi

Un'eliminazione a sorpresa, che potrebbe ribaltare ogni pronostico

Inoltre, sarà decretata la chiusura definitiva di Ultima Spiaggia, ponendo fine alle seconde possibilità per chi è stato eliminato nelle scorse puntate. I concorrenti presenti lì - Dino Giarrusso, Jasmin Salvati e Paolo Vallesi - si giocheranno l'ultimissima chance per rientrare in gioco e puntare alla finale. Nel corso della puntata verranno ufficialmente proclamati i primi quattro finalisti di questa edizione, pronti a contendersi la vittoria nella finalissima.

Quando e dove vederla

L'appuntamento è per questa sera, mercoledì 25 giugno, in prima serata su Canale 5 con la semifinale de L'Isola dei Famosi. Il reality show si potrà seguire in live streaming e On Demand su Mediaset Infinity dove è possibile vedere anche Mario, Teresanna e Loredana che decidono di alleggerire il clima intonando degli stornelli.