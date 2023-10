Ascolti TV giovedì 19 ottobre: Blanca contro Grande Fratello, chi ha vinto

I programmi più visti in TV di giovedì 19 ottobre con Blanca su Rai 1 e Grande Fratello su Canale 5.

Ascolti TV di giovedì 19 ottobre: ieri il palinsesto della prima serata ha offerto la prima puntata di Blanca su Rai 1 e il reality show Grande Fratello su Canale 5. E ancora film, calcio, serie televisive e attualità. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto di guardare gli italiani.

Rai 1 contro Canale 5: Blanca vince ma il Grande Fratello sale

Su Rai 1 Blanca ha interessato 3.970.000 spettatori, con uno share del 22,9%. Canale 5 con Grande Fratello ha intrattenuto 2.530.000 spettatori, con uno share del 18,7%.

Rai 2 ha mandato in onda Via Poma, un mistero italiano che ha raccolto davanti allo schermo 539.000 spettatori, pari al 2,9% di share. Shark - Il primo squalo in onda su Italia 1 è stata vista da 1.348.000 spettatori, lo share è del 7,5%

Splendida Cornice trasmesso da Rai 3, ha incuriosito 826.000 spettatori, raggiungendo uno share del 4,8%. Su Rete 4, Dritto e rovescio ha interessato 948.000 spettatori con 6,6% di share.

La7 con Piazza Pulita ha catturato l'attenzione di 760.000 spettatori con uno share del 5,7%. Cucine da incubo Italia su Tv8 è stato visto da 255.000 spettatori, lo share è dell'1,5%. Only Fun - Comico Show, in onda su Nove, ha registrato 432.000 spettatori con il 2,4% di share.