Un amore in fondo al mare stasera su Rai1: trama e cast del film del 5 luglio

Stasera su Rai 1 va in onda il film Un amore in fondo al mare: trama, cast e curiosità del film di Maclain Nelson

Stasera, mercoledì 5 luglio 2023, Rai 1, in prima serata, subito dopo Techetechetè, trasmette Un amore in fondo al mare film diretto dal regista e produttore Maclain Nelson. Brook Durham ha scritto la sceneggiatura La colonna sonora è stata composta da Irving Victoria. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Un amore in fondo al mare: Trama

Addie sta aiutando sua sorella Kate nell'organizzazione del suo matrimonio, che si svolgerà in un lussuosissimo resort, alle Hawaii. Durante una lezione di sup-yoga, Addie perde l'anello che sua nonna Helen le aveva regalato. Simbolo dell'amore incondizionato dei nonni, l'anello è talmente importante per lei che decide di assumere il marinaio e maestro di sub, Jack, per ritrovarlo. Tra i due inizialmente non c'è grande intesa, ma poco alla volta, cominciano a conoscersi meglio e capiscono di avere molto altro in comune.

Un amore in fondo al mare: Curiosità

Un amore in fondo al mare è un film per la televisione del 2022 prodotto dal canale Hallmark dove è andato in onda il 4 giugno 2022.

Il film è stato girato presso il Kahala Hotel & Resort a Honolulu, lo stesso hotel che ha fatto da location al primo film del ciclo 'Summer Nights' dell'anno precedente, Amore alle Hawaii.

Un amore in fondo al mare: Personaggi e interpreti

Un amore in fondo al mare: Critica e trailer

Un amore in fondo al mare è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.5 su 10