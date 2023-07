Un amore in fondo al mare, la recensione: una commedia romantica alle Hawaii

La recensione di Un amore in fondo al mare, film dove la protagonista perde un anello a cui teneva molto e si innamora dell'istruttore di nuoto ingaggiato per ritrovarlo. Stasera su Rai1 e disponibile su RaiPlay.

La giovane e bella Addie Watson si trova in vacanza alle isole Hawaii per presenziare al matrimonio della sorella, alla quale farà da damigella d'onore. Un luogo paradisiaco dove ricaricare le energie e dimenticare almeno per il momento quel lavoro d'ufficio che, seppur ben pagato, non la soddisfa dal punto di vista personale.

Un amore in fondo al mare: un momento del film

Come vi raccontiamo nella recensione di Un amore in fondo al mare, la ragazza era molto affezionata alla nonna, scomparsa da tempo, e in suo ricordo è solita portare un anello che questa le aveva donato prima di morire. Peccato che durante un bagno nelle acque locali, Addie finisca per perdere quel gioiello per lei così prezioso: la sola soluzione possibile, nella speranza di recuperarlo, è quella di rivolgersi a Jack Wilder, l'insegnante di nuoto del resort nonché un vero e proprio "specialista" nel ritrovare oggetti smarriti. Inizialmente tra i due non scorre buon sangue, ma con il passare del tempo e grazie a quella ricerca che ora li accomuna, scopriranno di avere in comune molto più di quanto pensassero.

Tutto come previsto

Un amore in fondo al mare: una foto del film

"Un anello per domarla e nel mare conquistarla...". Con questa bonaria, trasfigurata, citazione dall'incipit tolkeniano riassumiamo in breve il succo di questo film per la televisione che segue la scia di tante produzioni romantiche a tema, con l'amore ancora una volta a trionfare contro ogni difficoltà, pronto a superare qualsiasi ostacolo, sia questo rappresentato da qualcosa di tangibile o meno. Un amore in fondo al mare - titolo italiano "acchiappapubblico" ben diverso dall'originale Hidden Gems - segue infatti tutte le regole cardine del filone, tra buoni sentimenti, facili emozioni e l'immancabile lieto fine a chiusura di un racconto prevedibile.

Guarda che mare

Un amore in fondo al mare: una scena

Rispetto ad altri titoli sulla medesima scia, troviamo una maggiore simpatia da parte dei due protagonisti, con l'alchimia tra Hunter King e Beau Mirchoff più palpabile del solito, che permette di chiudere un occhio su certe velleità in fase di sceneggiatura. D'altronde Un amore in fondo al mare è il classico film-cartolina, con il suggestivo contorno ambientale delle isole Hawaii ad accompagnare con il suo fascino esotico e quella natura selvaggia, dai resort immersi nel verde alle spiagge da sogno, la più classica delle love story in divenire, con la legge degli "opposti che si attraggono" e scoprono di più l'uno dell'altro. Con l'amore ovviamente a far capolino già da subito, salvo che a loro tocca aspettare l'intera o mezzo di visione per cedere infine all'agognata passione.

Forzature assortite

Un amore in fondo al mare: una sequenza del film

Tra escamotage narrativi improvvisati quando non inverosimili - da lui che non possiede un cellulare nel terzo millennio al fortuito ritrovamento dell'anello perduto - e un "matrimonio che s'ha da fare" secondo tutti i crismi del caso, Un amore in fondo al mare si affida ad una gradevolezza abilmente confezionata, ad uso e consumo del principale target di riferimento. Una morale semplice semplice, sul tornare a credere in qualcosa di più e non limitarsi ad andare avanti per inerzia, a lottare nuovamente per i propri sogni e le proprie aspirazioni sono gli altri leitmotiv che si ibridano all'imperante vicenda romantica al centro del racconto, frutto di una casualità destinata a cambiare per sempre il futuro delle due trovatesi anime gemelle.