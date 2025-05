Ascolti TV 7 maggio: L’Isola dei Famosi vince la serata ma non sfonda, male i David di Donatello

Veronica Gentili vince senza entusiasmare. La cerimonia del cinema ferma al 13%. Ottimi dati per lo speciale TG1 sul Conclave.

La prima serata di mercoledì 7 maggio ha visto una sfida audace tra generi televisivi opposti: da un lato l'intrattenimento puro de L'Isola dei Famosi, dall'altro il prestigio del cinema con la cerimonia dei David di Donatello. A spuntarla è stato il reality show di Canale 5, anche se i numeri raccontano di una vittoria tutt'altro che trionfale.

L'Isola dei Famosi vince ma non convince

Il programma condotto da Veronica Gentili ha debuttato con 2.039.000 spettatori pari al 18.9% di share, conquistando la leadership della serata ma registrando il peggior esordio di sempre per il survival game. Da sottolineare che la lunga durata del programma, protrattasi fino all'1:50, ha contribuito a gonfiare lo share medio.

Flop, invece, per la diretta su Rai 1 della cerimonia di consegna dei David di Donatello, che nonostante la presenza della star hollywoodiana Timothée Chalamet ha raccolto solo 1.451.000 spettatori con il 13% di share. Un risultato decisamente sotto le aspettative per la rete ammiraglia del servizio pubblico.

Timothée Chalamet ai David di Donatello

Le altre reti generaliste

Debole anche il finale di stagione di Mare Fuori in chiaro su Rai 2: le ultime puntate della quinta stagione, già campione di ascolti in streaming, hanno attirato appena 766.000 spettatori (4.8%). Su Rai 3, Chi l'ha visto? di Federica Sciarelli ha registrato 1.508.000 spettatori con il 9.9% di share, confermandosi un punto fermo del mercoledì.

Su Rete 4, Fuori dal Coro ha interessato 897.000 spettatori (6.7%), mentre Una Giornata Particolare con Aldo Cazzullo su La7 ha raccolto 933.000 spettatori (5.4%). Su Tv8, 4 Ristoranti si è fermato a 482.000 spettatori (3.3%), mentre su Nove il film È già ieri ha totalizzato 324.000 spettatori (1.9%).

L'exploit del Conclave su Rai 1

In fascia pomeridiana e preserale, Rai 1 ha dominato grazie alla copertura del primo giorno del Conclave. Lo speciale del TG1 - Extra Omnes, in onda dalle 16:00 alle 18:00, ha totalizzato 2.104.000 spettatori con il 24.3% di share. Ancora meglio ha fatto Cinque Minuti Speciale condotto da Bruno Vespa, con ben 6.881.000 spettatori (32.2%). Ottimi ascolti anche per l'Edizione Straordinaria del TG1, che ha annunciato la fumata nera con 5.851.000 spettatori e il 27.4%, grazie anche al traino del popolarissimo Affari Tuoi, che ha tenuto incollati allo schermo 5.709.000 spettatori (28.3%).