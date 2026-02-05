Ascolti TV 4 febbraio: L'invisibile e De Martino su Rai 1 battono tutti

Stefano De Martino è il re dei game show, superando La ruota della fortuna del veterano Gerry Scotti. Il game show del conduttore, in onda verso le 20:30 su Rai Uno, nella serata di ieri, mercoledì 4 febbraio 2026, si attestato sul 24,1% di share, con 5 milioni e 187mila spettatori, mentre la trasmissione di Gerry Scotti si è fermata a 4 milioni e 818mila spettatori, toccando il 22% di share.

La fiction di Rai 1 sulla cattura di Matteo Messina Denaro domina il palinsesto della prima serata

Ma a catturare l'attenzione degli spettatori, dominando negli ascolti della prima serata, è stata la fiction di Rai 1 L'Invisibile - La Cattura di Matteo Messina Denaro, che ha ottenuto il 22,3% di share, seguita da 3.894.000 spettatori. La miniserie con Lino Guanciale, che vede il debutto da attrice della cantautrice Levante, racconta le indagini del colonnello del Ros Lucio Gambera allo scopo di trovare e catturare il latitante Matteo Messina Denaro (Ninni Bruschetta), come approfondito nella nostra recensione de L'invisibile.

Il cast de L'Invisibile - La Cattura di Matteo Messina Denaro

Su Canale 5 la fiction con Anna Valle Una Nuova Vita ha ottenuto 2.659.000 spettatori, con uno share del 16.7%, mentre gli appassionati di sport si sono sintonizzati su Italia 1 per seguire l'incontro di Coppa Italia Inter-Torino, che ha totalizzato 2.461.000 spettatori con il 12.3% di share. Solido anche il seguito di Chi l'ha Visto?, che ha ottenuto 1.328.000 spettatori e l' 8.1% di share, mente la replica di Una giornata particolare su La7 ha totalizzato il 6.3%.