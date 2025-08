Ascolti TV 31 luglio, Temptation Island trionfa: è la finale più vista di sempre per il reality di Canale 5

Un giovedì da incorniciare per Canale 5: Temptation Island vola oltre i 4,6 milioni di telespettatori, Gerry Scotti sfiora il 29% con La Ruota della Fortuna. La Rai invece arranca sia in prima serata che sul fronte culturale-informativo.

Temptation Island da record: boom di ascolti per l'ultima puntata

Temptation Island chiude in bellezza e fa segnare un nuovo primato nella storia ultraventennale del reality dei sentimenti. L'ultima puntata, andata in onda giovedì 31 luglio, è stata seguita da 4.601.000 spettatori con uno share del 32,9%, il più alto mai registrato dal format Mediaset.

Una serata-evento con lo speciale "un mese dopo" che ha tenuto incollati allo schermo milioni di italiani, consolidando il successo di un'edizione già definita da record. Le dinamiche tra le coppie hanno saputo conquistare fin da subito l'attenzione degli appassionati, che ora vogliono scoprire come andrà a finire con i loro beniamini.

Rai 1 e Raoul Bova KO: Scusate se esisto si ferma al 10,6%

Serata difficile per Rai 1, che ha contrapposto alla corazzata Temptation la commedia Scusate se esisto! con Paola Cortellesi e Raoul Bova. Risultato: appena 1.555.000 spettatori e un modesto 10,6% di share.

Nonostante il carisma del cast, la proposta di Viale Mazzini ha faticato a imporsi contro il coinvolgente racconto delle storie d'amore e tradimento firmate Bisciglia. Certo, mandare in onda repliche a tutto spiano sicuramente non aiuta gli ascolti della TV di Stato.

Anche sulle altre reti, la concorrenza non è riuscita a impensierire il colosso di Canale 5. Su Rai 2, Delitti in Paradiso ha raccolto 781.000 spettatori (6,5%), mentre Italia 1 con il film World War Z si è fermata a 666.000 spettatori (4,4%).

Rai 3 ha proposto Il piccolo inquilino, seguito da 574.000 spettatori (3,7%). Su La7, In Onda ha ottenuto il 4,6% con 718.000 spettatori. Numeri più contenuti per Tv8 e Nove, rispettivamente al 3% e al 3,6%.

Access e daytime: Mediaset domina anche fuori dal prime time

La serata vincente di Canale 5 era stata già preannunciata dai numeri dell'access prime time. La ruota della fortuna, con Gerry Scotti, ha sfiorato i 4,7 milioni di spettatori (28,6% di share), dimostrando di essere il miglior traino possibile per il reality. Bene anche il daytime della rete, grazie all'ottimo rendimento delle soap turche che fanno volare gli ascolti pomeridiani.

Un'estate tutta Mediaset: e ora?

Con una media stagionale del 29,9%, Temptation Island si conferma come il vero fenomeno tv dell'estate. Nessun altro programma ha raccolto risultati comparabili e per Rai 1 si apre una riflessione strategica. Intanto, per i fan del reality, l'appuntamento è al 2026. E la domanda è già nell'aria: come si potrà alzare ancora l'asticella?