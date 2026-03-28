Ascolti TV 27 marzo: The Voice Generations contro GF Vip, chi ha dominato la serata

La finale del talent Rai conquista il pubblico, mentre Canale 5 resta indietro. Access prime time combattuto e ottimi risultati anche per Nove e Rete 4

Il venerdì sera televisivo si conferma il terreno di scontro dove i grandi show di intrattenimento si sfidano per conquistare l'attenzione di un pubblico sempre più frammentato. Tra la tensione della finale di The Voice Generations, la convivenza forzata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip 8 e il graffio satirico della politica di Maurizio Crozza, il telecomando ha premiato il talento intergenerazionale dello show di Rai 1.

Il Prime Time: Il trionfo di The Voice Generations

Il gradino più alto del podio spetta a Rai 1, che con l'attesa finale di The Voice Generations ha incoronato vincitrici Gilda Di Brino e Jessica Cice. Lo show ha dominato la serata incollando davanti al video 3.417.000 spettatori (pari al 24% di share) in una lunga diretta conclusasi oltre la mezzanotte. Su Canale 5, il Grande Fratello Vip ha risposto con la sua consueta maratona notturna, raccogliendo l'interesse di 1.706.000 spettatori con uno share del 14.8%.

La sfida dei "giganti" e l'Access Prime Time

La battaglia per la leadership è iniziata però molto prima del prime time, con un testa a testa serratissimo nell'Access: La Ruota della Fortuna (Canale 5): Ha guidato la fascia con ben 4.874.000 spettatori (24.8%), confermandosi un pilastro del palinsesto Mediaset. Affari Tuoi (Rai 1): Si è fermato a un soffio dal competitor con 4.803.000 spettatori (24.5%).

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Le altre reti: Crozza e Quarto Grado sugli scudi

Ottima performance per il Nove, dove Fratelli di Crozza si conferma un appuntamento imperdibile per 1.358.000 spettatori (7.7%), superando nettamente diverse reti generaliste. Su Rete 4, l'approfondimento giornalistico di Quarto Grado ha totalizzato un solido 1.030.000 spettatori (8.2%), mentre il cinema di Italia 1 con Wonder Woman 1984 ha tenuto compagnia a 911.000 spettatori (6.3%).

Il resto della programmazione

Il venerdì ha offerto proposte variegate anche sulle reti minori e tematiche: