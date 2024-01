Ascolti TV 25 gennaio, Doc – Nelle Tue Mani 3 contro Terra Amara: Ecco chi ha vinto la sfida in prima serata

Ascolti TV di giovedì 25 gennaio: ieri il palinsesto della prima serata ha visto la sfida tra Doc - Nelle Tue Mani 3, il medical drama con Luca Argentero di Rai 1, e Terra Amara che su Canale 5 ha detto addio ad uno dei protagonisti della soap. Ecco chi ha vinto la battaglia degli ascolti e cosa hanno scelto di guardare gli italiani.

Ascolti TV di giovedì 25 gennaio 2024

Ieri il palinsesto televisivo delle reti generaliste ha offerto fiction, come la terza puntata di Doc - Nelle Tue Mani 3, e soap turche, come Terra Amara. Inoltre sono stati trasmessi film, spettacoli comici e programmi di attualità.

Doc - Nelle Tue Mani 3 su Rai 1

Ieri 25 gennaio 2024 è andata in onda su Rai 1 la terza puntata della serie Doc - Nelle Tue Mani 3, anche ieri sera la fiction è stata il programma più seguito dagli italiani.

La serie televisiva è stata vista da 5.177.000 spettatori pari al 27.5% di share, numeri superiori alla puntata in onda la scorsa settimana.

Terra Amara su Canale 5

Canale 5 ha mandato in onda un triplo appuntamento di Terra Amara, la notizia della morte di Demir è stata vista da 2.948.000 spettatori, lo share è del 15.5%, meno della scorsa settimana anche se il pubblico è leggermente aumentato.

Le altre reti generaliste

Rai 2 ha mandato in onda Bad Boys for Life, il film ha raccolto davanti allo schermo 520.000 spettatori, pari al 2,7% di share.

Non Stop, in onda su Italia 1 è stato visto da 995.000 spettatori, lo share è del 5%

Da Rai 3 a La7, gli ascolti tv delle altre reti in chiaro

La nuova puntata di Splendida Cornice trasmessa da Rai 3, ha incuriosito 808.000 spettatori, raggiungendo uno share del 4,5%.

Su Rete 4, l'appuntamento con Dritto e rovescio ha interessato 938.000 spettatori con il 6,3% di share.

La7 con PiazzaPulita ha catturato l'attenzione di 869.000 spettatori con uno share del 5,8%.

Quelle brave ragazze 2 su Tv8 è stato visto da 398.000 spettatori, lo share è dell'1,9%.

Nove Comedy Club - Maurizio Battista in 'Do You Remember Me?' , in onda su Nove, ha registrato 495.000 spettatori con il 2,5% di share.