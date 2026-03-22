Ascolti TV 21 marzo, debutto di Amici 25 e Canzonissima: chi ha vinto la serata?

La sfida tra Amici e Canzonissima segna il ritorno dei grandi show del sabato sera. Dati di share, spettatori e access prime time nella serata del 21 marzo 2026.

Serata di grandi debutti quella di sabato 21 marzo 2026 sulle principali reti generaliste. Su Rai 1 è tornata Canzonissima, mentre su Canale 5 ha preso il via la nuova edizione del serale di Amici 25. Ad avere la meglio è stato il talent di Maria De Filippi che ha prevalso sul competitor per pochi punti di percentuale,

Ascolti TV sabato 21 marzo 2026: Amici batte Canzonissima al debutto

Come già avvenuto per C'è posta per te, anche ieri non si è registrato il dominio assoluto del programma di Maria De Filippi a cui eravamo abituati nelle scorse stagioni, pur mantenendo una leadership stabile. Va sottolineato, però, che il vero banco di prova per i programmi della serata arriverà nelle prossime settimane, quando la curiosità per il debutto di Canzonissima, condotto da Milly Carlucci, sarà diminuita e gli ascolti si stabilizzeranno.

Su Rai 1, dopo una presentazione seguita da 3.900.000 spettatori con il 22%, Canzonissima ha intrattenuto 2.582.000 spettatori pari al 22.5%, mantenendosi su livelli competitivi per tutta la durata della serata. Amici di Maria De Filippi ha conquistato 3.295.000 spettatori pari al 23.8% di share, superando di poco il programma di Rai 1. Il risultato, pur vincente, segna una flessione rispetto allo scorso anno, quando il programma aveva debuttato con circa 4 milioni di spettatori e il 27.9% di share.

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Gli altri programmi e le reti minori: ascolti e share

Nel resto della programmazione, su Rai 2 la serie FBI ha raccolto 463.000 spettatori (3%), mentre su Italia 1 il film Cattivissimo me ha interessato 582.000 spettatori (3.5%). Su Rai 3 La Pelle del Mondo si è fermato a 405.000 spettatori (2.6%), mentre su Rete 4 Nati con la camicia ha totalizzato 727.000 spettatori (4.7%).

Buon risultato per La7, dove In Altre Parole ha conquistato 1.215.000 spettatori con il 6.8% nella prima parte e 586.000 spettatori con il 4.1% nella seconda. Più contenuti gli ascolti delle altre reti: su Tv8 4 Ristoranti ha siglato 216.000 spettatori (1.5%), mentre sul Nove Accordi & Disaccordi ha catturato 542.000 spettatori (3.6%).

Access Prime Time: vittoria di Canale 5

Per quanto riguarda l'access prime time, su Rai 1 Affari Tuoi di Stefano De Martino ha totalizzato 4.162.000 spettatori con il 22.7%, mentre su Canale 5, dopo una breve anteprima di La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, il programma ha raggiunto 4.298.000 spettatori pari al 23.4%.