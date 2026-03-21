Ascolti TV 20 marzo: GF Vip 8 in calo, Antonella Clerici domina e Access serrato

La leadership della serata è di Antonella Clerici con The Voice Generations, mentre GF Vip di Canale 5 perde terreno. Nell'access, De Martino e Scotti confermano il testa a testa negli ascolti.

La serata televisiva di venerdì 20 marzo 2026 conferma la supremazia di Antonella Clerici, che con The Voice Generations conquista il prime time, mentre il Grande Fratello VIP mostra segni di calo alla sua seconda puntata. Nell'access, lo scontro tra Stefano De Martino e Gerry Scotti resta serrato, con percentuali di share molto vicine.

Prime Time: Clerici leader, GF Vip in calo

Su Rai 1, dopo la presentazione, The Voice Generations raccoglie 3.274.000 spettatori con il 23.2%, confermandosi leader della serata. Su Canale 5 Grande Fratello Vip cala a 1.672.000 spettatori (14.3%), con la parte Night a 699.000 spettatori (19%) e la Live a 407.000 (12.5%).

Le altre reti generaliste

Su Rai 2 Delitti in Paradiso intrattiene 703.000 spettatori (3.8%) e Oltre il Paradiso 530.000 (3.7%). Su Italia 1 Wonder Woman raccoglie 890.000 spettatori (5.8%). Su Rai 3 Il tempo che ci vuole si ferma a 420.000 spettatori (2.4%). Su Rete 4, dopo la presentazione (774.000 - 3.9%), Quarto Grado totalizza 951.000 spettatori (7.6%).

Ilary Blasi

Su La7, dopo la presentazione (1.020.000 - 5%), Speciale TGLa7 - Sì o No ottiene 879.000 spettatori (5.2%). Su Tv8 MasterChef raccoglie 379.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Fratelli di Crozza totalizza 1.181.000 spettatori (6.6%).

Ascolti Access Time: Stefano De Martino e Gerry Scotti in testa

Su Rai 1 Cinque Minuti cattura 4.027.000 spettatori (21.5%), mentre Affari Tuoi raggiunge 4.871.000 spettatori (24.3%) dalle 20:50 alle 21:43. Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.685.000 - 19.4%), La Ruota della Fortuna ottiene 4.838.000 spettatori (24.2%) dalle 20:55 alle 21:58.

Martina e Stefano De Martino

Su Rai 2 Referendum 2026 si ferma a 414.000 spettatori (2.1%). Su Italia 1 N.C.I.S. - Unità Anticrimine raduna 1.033.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.157.000 spettatori (6.2%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.333.000 spettatori (6.7%).

Su Rete 4 4 di Sera totalizza 904.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 694.000 spettatori (3.4%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.896.000 spettatori (9.5%). Su Tv8 Foodish arriva a 397.000 spettatori (2%), mentre sul Nove The Cage - Prendi e Scappa raccoglie 497.000 spettatori (2.5%)