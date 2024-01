Ascolti TV 18 gennaio Doc – Nelle Tue Mani 3 contro Terra Amara e Supercoppa: Chi ha vinto la sfida

Ascolti TV di giovedì 18 gennaio: ieri il palinsesto della prima serata ha offerto la seconda puntata di Doc - Nelle Tue Mani 3, il medical drama con Luca Argentero. Su Canale 5 è andato in onda un nuovo triplo appuntamento con Terra Amara, mentre Italia 1 ha trasmesso Napoli- Fiorentina, semifinale della Supercoppa italiana giocata a Riyad. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto di guardare gli italiani.

Ascolti TV di giovedì 18 gennaio 2024

Doc - Nelle Tue Mani 3 su Rai 1

Ieri 18 gennaio 2024 è andata in onda su Rai 1 la seconda puntata della serie Doc - Nelle Tue Mani 3, anche ieri sera la fiction ha regalato alla rete ammiraglia della Rai la vittoria della battaglia degli ascolti, anche se il pubblico che ha seguito Luca Argentero ed il suo team è diminuito rispetto alla scorsa settimana.

La serie è stata vista da 4.860.000 spettatori pari al 22,88% di share, battendo tutti i competitor, compresa la soap turca schierata da Canale 5 che, comunque, ha guadagnato spettatori.

Terra Amara su Canale 5

Canale 5 ha mandato in onda un triplo appuntamento di Terra Amara, la notizia del divorzio tra Zuleyha e Demir è stata vista da 2.816.000 spettatori, lo share è del 22,8

Le altre reti generaliste

Rai 2 ha mandato in onda Bohemian Rhapsody, il film ha raccolto davanti allo schermo 983.000 spettatori, pari al 5% di share.

Napoli-Fiorentina, semifinale di Supercoppa Italiana in onda su Italia 1 è stata vista da 3.367.000 spettatori, lo share è del 15,1%

Da Rai 3 a La7, gli ascolti tv delle altre reti in chiaro

La prima puntata della nuova stagione di Splendida Cornice trasmessa da Rai 3, ha incuriosito 829.000 spettatori, raggiungendo uno share del 4,4%.

Su Rete 4, l'appuntamento con Dritto e rovescio ha interessato 1.055.000 spettatori con 6,7% di share.

La7 con PiazzaPulita ha catturato l'attenzione di 778.000 spettatori con uno share del 5%.

Quelle brave ragazze 2 su Tv8 è stato visto da 378.000 spettatori, lo share è dell'1,8%.

Nove Comedy Club - Katia Follesa e Angelo Pisani in 'Finché social non ci separi', in onda su Nove, ha registrato 400.000 spettatori con il 2% di share.