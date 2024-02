Ascolti TV 15 febbraio, Doc – Nelle Tue Mani 3 contro Terra Amara: Ecco chi ha vinto la sfida in prima serata

Giovedì 15 febbraio contro Doc - Nelle Tue Mani 3 Canale 5 ha schierato ancora una volta Terra Amara, mentre su Tv8 è andato in onda l'incontro di calcio Milan-Rennes.

Ascolti TV di giovedì 15 febbraio: dopo la settimana sanremese, ieri il palinsesto della prima serata ha visto di nuovo fronteggiarsi Doc - Nelle Tue Mani 3, il medical drama con Luca Argentero di Rai 1, e Terra Amara su Canale 5. Ecco chi ha vinto la battaglia degli ascolti e cosa hanno scelto di guardare gli italiani.

Ascolti TV di giovedì 15 febbraio 2024

Ieri il palinsesto televisivo delle reti generaliste ha offerto fiction, come la nuova puntata di Doc - Nelle Tue Mani 3, e soap turche, come Terra Amara. Inoltre sono stati trasmessi film, spettacoli comici, incontri di calcio e programmi di attualità.

Doc - Nelle Tue Mani 3 su Rai 1

Ieri 15 febbraio 2024 è andata in onda su Rai 1 la nuova puntata della serie Doc - Nelle Tue Mani 3, anche ieri sera la fiction è stata il programma più seguito dagli italiani.

La serie televisiva è stata vista da 4.877.000 spettatori pari al 25,8% di share, scendendo al di sotto della soglia dei cinque milioni rispetto al precedente appuntamento.

Terra Amara su Canale 5

Canale 5 ha mandato in onda un triplo appuntamento di Terra Amara, visto da 2.917.000 spettatori, lo share è del 15.4%, numeri in linea con le puntate andate in onda prima della settimana sanremese.

Le altre reti generaliste

Rai 2 ha mandato in onda Creed - Nato per combattere, il film ha raccolto davanti allo schermo 447.000 spettatori, pari al 2,4% di share.

Le Iene presentano: Inside, in onda su Italia 1 è stato visto da 1.069.000 spettatori, lo share è del 7,1%

Da Rai 3 a La7, gli ascolti tv delle altre reti in chiaro

La nuova puntata di Splendida Cornice trasmessa da Rai 3, ha incuriosito 744.00 spettatori, raggiungendo uno share del 4%.

Su Rete 4, l'appuntamento con Dritto e rovescio ha interessato 723.000 spettatori con il 4,8% di share.

La7 con PiazzaPulita ha catturato l'attenzione di 656.000 spettatori con uno share del 4,4%.

L'incontro di calcio valido per la Europa League Milan-Rennes su Tv8 è stato visto da 1.423.000 spettatori, lo share è del 6,7%.

Only Fun - Comico Show, in onda su Nove, ha registrato 561.000 spettatori con il 2,8% di share.