Ascolti TV 15 aprile: Il Turco di Can Yaman non decolla con la puntata finale

Tre bambini che abbracciano la lotta partigiana contro le avventure in costume di Can Yaman: non è bastato nemmeno il bel turco per battere Rai Uno.

L'avventura del giannizzero infatti, non è riuscita a risollevarsi al secondo appuntamento.

Vediamo come sono andati gli ascolti di martedì 15 aprile.

Fiction contro fiction: Fuochi d'artificio vs Il Turco

Il Turco

La serie Fuochi d'artificio su Rai Uno ha esordito al 17% di share con 2.961.000 spettatori, raccontando una favola moderna tra infanzia e storia italiana. Intanto, su Canale 5, il secondo appuntamento con Il Turco si ferma all'11,3% di share, a fronte di 1.761.000 spettatori. La serie era partita con un annuncio in grande stile, in quanto produzione internazionale, per poi subire continui rinvii; il fenomeno Can Yaman non è bastato a salvarla.

Le altre reti generaliste

Bene Le Iene, che ieri hanno raggiunto il 12,7% e 1.666.000 telespettatori sintonizzati su Italia Uno. Su Rai2 lo spettacolo in replica di Enrico Brignano Ma... Diamoci del Tu! ottiene il 5,6% e 866.000 spettatori. Su Rai3 Un Giorno in Pretura viene seguito da 495.000 spettatori per il 2.7% di share.

Passiamo infine ai talk politici: Bianca Berlinguer vs Giovanni Floris. DiMartedì su La7 è il più seguito: 9,7% di share e 1.589.000 telespettatori, mentre È Sempre Cartabianca su Retequattro segue al 4,9% con 680mila telespettatori.

Access prime time

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

Nella fascia dell'access prime time Stefano De Martino continua a mietere punti di share: la puntata di Affari Tuoi su Rai Uno si attesta al 30% di share, pari a 6.237.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia è al 12,4% con 2.568.000 spettatori.