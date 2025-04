Ascolti TV 14 aprile: chi ha vinto tra Ilary Blasi e Alberto Angela?

Lunedì 14 aprile ha visto uno scontro frontale tra due visioni televisive agli antipodi: da un lato, Rai 1 ha puntato sulla cultura con Ulisse di Alberto Angela, dall'altro Canale 5 ha trasmesso la seconda puntata di The Couple, il nuovo reality condotto da Ilary Blasi.

Ulisse trionfa su Rai 1

A vincere nettamente la sfida è stata Rai 1. Alberto Angela ha portato i telespettatori a scoprire Londra attraverso un viaggio musicale che ha intrecciato storia, arte e cultura. Ulisse ha totalizzato 3.040.000 spettatori con uno share del 19.1%, confermando ancora una volta la sua capacità di coniugare divulgazione e intrattenimento.

Ilary Blasi crolla al secondo appuntamento

Al contrario, su Canale 5 si registra un vero e proprio tonfo per The Couple. Il nuovo reality, partito senza troppo clamore, ha perso circa cinque punti di share rispetto alla prima puntata, fermandosi a 1.557.000 spettatori e un misero 13% di share. Un risultato deludente che sottolinea la stanchezza del pubblico verso programmi che sembrano spin-off mal riusciti di altri format.

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco

Dopo sei mesi di Grande Fratello e una sovraesposizione di contenuti a tema reality, la sensazione è che il pubblico di Canale 5 sia ormai saturo. Ilary Blasi, nonostante la sua consueta simpatia, non riesce a risollevare un format che non sembra convincere né per originalità né per ritmo. Il timore è che The Couple possa fare la stessa fine de La Talpa, chiusa anzitempo per ascolti deludenti.

Le altre reti generaliste

Tra le altre proposte della serata, spicca il sorpasso di Gialappa Show su TV8, che ha raccolto 802.500 spettatori con uno share del 5%, superando Obbligo o Verità di Alessia Marcuzzi, ferma a 722.000 spettatori e un 4.8% di share su Rai 2. Buon risultato anche per Spider-Man 2 su Italia 1, che ha intrattenuto 1.072.000 spettatori (share 6.7%). Su Rai 3, Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti ha totalizzato 758.000 spettatori e uno share del 4.9%.

La Torre di Babele su La7 ha interessato 852.000 spettatori (share 4.6%), mentre Quarta Repubblica su Rete 4 ha raccolto 698.000 spettatori con un 5.1% di share. Infine, Little Big Italy su Nove ha ottenuto 475.000 spettatori, pari al 2.6% di share.