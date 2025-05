Ascolti TV 10 maggio: Amici travolge il sabato sera, Rai 1 in affanno con Techetechetè

Maria De Filippi regina della serata di sabato 10 maggio 2025 con la semifinale del talent Amici: boom di share per Canale 5. Su Rai 2, ottimo risultato per Sinner nel preserale, mentre Rai 1 non ingrana con Techetechetè.

Sabato 10 maggio 2025 è stato un trionfo - l'ennesimo - per Canale 5: la semifinale di Amici ha conquistato 3.784.000 spettatori pari al 27.7% di share, confermandosi leader assoluto della serata e del sabato sera in generale. Maria De Filippi si prende tutto, lasciando le briciole alla concorrenza. Rai 1 con Techetechetè - A Gentile Richiesta, si ferma a 1.774.000 spettatori e un 11.9% di share: numeri decisamente più contenuti che non riescono a contrastare la potenza mediatica del talent.

Ascolti TV di sabato 10 maggio, Amici top, Techetechetè nì: e gli altri canali?

Amici di Maria De Filippi

Italia 1 continua la saga prequel di Harry Potter e propone Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, che ottiene 644.000 spettatori (4.4%), mentre Rai 3 con Sapiens non supera i 609.000 (4%). Rete 4 si affida a American Sniper ma rimane fermo a 573.000 spettatori (4%) e La 7 con In Altre Parole ottiene un discreto 5.9% (972.000 spettatori).

Access e preserale: Affari Tuoi domina, Sinner al top su Rai 2

Jannik Sinner

Nel segmento dell'access prime time, è ancora Affari tuoi il programma più visto: 4.828.000 spettatori e 27.7% di share. Un pari merito di ascolti con la semifinale di Amici di Canale 5 in prima serata. Striscia la Notizia, invece, non va oltre il 13.5% (2.347.000 spettatori), confermando una serata d'oro per la Rai in quella fascia oraria.

Ma a sorprendere è il risultato del preserale di Rai 2: grazie al ritorno in campo di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia, il match segna 1.398.000 spettatori con il 9.8%, un dato in forte crescita che conferma l'effetto "tennis mania" degli ultimi tempi. Bene anche L'Eredità, che registra 3.012.000 spettatori (22.5%), battendo Avanti un Altro! Story fermo al 15.7% (1.924.000).

Le prossime sfide: finale di Amici e Internazionali di tennis

Maria De Filippi

Il prossimo sabato si preannuncia ancora più esplosivo con un testa a testa tra Canale 5 e Rai 2. In arrivo, infatti, la finale di Amici con una sfida tutta da vivere tra i talenti rimasti in gara, mentre sul fronte sportivo gli occhi sono puntati su Sinner e sul prosieguo del torneo di Roma. Ci saranno altri ascolti record per Rai 2?. Il pubblico, in ogni caso, ha scelto: emozione, spettacolo e competizione sono le chiavi del successo.