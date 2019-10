ArtMedia Cinema Scuola: ecco gli incontri con Saviano, Zingaretti, Guerritore e Giovannesi!

Monica Guerritore, Luca Zingaretti, Roberto Saviano e Claudio Giovannesi si raccontano nell'ambito della rassegna ArtMedia Cinema e Scuola, a partire da stasera a Roma! "Filmare è vivere e vivere è filmare. È semplice, nello spazio di un secondo guardare un oggetto, un volto, e riuscire a vederlo ventiquattro volte": con parole semplici, per descrivere le immagini di una vita e la vita delle immagini, Bernardo Bertolucci parlava del cinema.

Un'arte immensa, fatta di retroscena, di sguardi e punti di vista, che viene esplorata da ArtMedia - Cinema e Scuola - IMMAGINI PERSONAGGI STORIE. Percorsi di cinema per studenti, un progetto realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la scuola promosso da MIUR e MIBAC con il patrocinio del Comune di Roma Assessorato alla crescita culturale, ideato e curato da Loredana Commonara.

Locandina di Sulla mia pelle

Tantissimi gli incontri che hanno coinvolto gli studenti in questo bellissimo viaggio: l'iniziativa è stata inaugurata con la proiezione di Momenti di trascurabile felicità, un primo incontro di cui è stato protagonista il regista Daniele Lucchetti; è stata poi la volta di Alessandro Borghi per il film Sulla mia pelle" di Alessio Cremonini e successivamente di Riccardo Milani, regista di Ma cosa mi dice il cervello insieme alla protagonista Paola Cortellesi. Nell'ambito della 76° edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, gli studenti hanno avuto la possibilità di conversare con lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo, il regista Emir Kusturica e l'attrice Elena Sofia Ricci.

La strada del progetto ArtMedia - Cinema e Scuola incrocia ora quelle di tre grandi nomi della cinematografia italiana, personaggi diversi ma unici ed esemplari, che hanno fatto di una passione un mestiere, grazie a una forte e sentita dedizione verso lo studio, arricchendo le loro vite di soddisfazioni e di storie da raccontare. Ecco il calendario dei prossimi incontri:

Monica Guerritore - stasera ore 20:00

Monica Guerritore moderata da Mario Sesti (Auditorium Parco della Musica di Roma) presso lo spazio della Roma Lazio Film Commission, nell'ambito della Festa del Cinema di Roma, si racconterà agli studenti dell'IC Corrado Melone - Ladispoli e dell'IMS Margherita di Savoia. Attrice di spicco del cinema all'italiana, si è affacciata nel mondo della recitazione esordiendo nel film di Vittorio De Sica "Una breve vacanza" e con il debutto sul palcoscenico diretta da Giorgio Strehler in "Il giardino dei ciliegi" di Cechov. Innumerevoli gli incontri e le collaborazioni che hanno segnato la sua carriera, in teatro, al cinema e in televisione.

Luca Zingaretti - 23 ottobre ore 18:15

Luca Zingaretti presso lo spazio della Roma Lazio Film Commission (Auditorium Parco della Musica) incontrerà gli studenti del Liceo Plinio Seniore e ISISS "Pacifici e De Magistris" di Sezze Romano, regista e doppiatore, volto memorabile della televisione italiana anche grazie alla fiction "Il commissario Montalbano", vanta un debutto prestigioso, avvenuto con Luca Ronconi. Tra piccolo e grande schermo, così come in teatro, Zingaretti ha dato sempre prova delle delle sue straordinarie capacità artistiche e di grandi doti comunicative.

Saviano e Giovannesi - 14 novembre ore 10:00

Roberto Saviano con Claudio Giovannesi, il regista de La paranza dei bambini, incontra gli studenti del Liceo IIS Gaetano De Sanctis e ISISS "Pacifici e De Magistris" di Sezze Romano presso il The Space Cinema Moderno di Roma, un evento speciale per concludere un percorso fatto di storie e di cinema: verrà proiettato il film tratto dal libro dello scrittore napoletano, incentrato sui sacrifici dell'amore e dell'amicizia, sull'incoscienza di un'età che si fa forte di cattive illusioni, tra guerre, criminalità. E soprattutto la vita.

Il progetto ArtMedia - Cinema e Scuola è ideato e curato da Loredana Commonara con la collaborazione del Prof. Luigi Mantuano, della giornalista Elisabetta Colangelo, Ottavia Guerriero e il coinvolgimento della Rete dei Licei Economico Sociali (LES) in partenariato con l'ISISS "Pacifici e De Magistris" di Sezze Romano (Lt)