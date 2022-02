Quanto ha guadagnato Roberto Saviano con Gomorra?

Roberto Saviano è uno degli scrittori più famosi in Italia: ma quanto ha guadagnato nel corso degli anni il celebre autore grazie al successo Gomorra? Dal celebre libro, in cui Saviano ha denunciato i traffici della camorra, è stata tratta una serie televisiva e questo ha contribuito nel far crescere il suo patrimonio a dismisura.

Secondo quanto riportato da Panorama, Saviano avrebbe incassato un assegno da 50 mila euro grazie al boom iniziale di Gomorra e, anno dopo anno, i suoi guadagni editoriali sarebbero aumentati fino a toccare i 2 milioni di euro nel 2009, per poi stabilizzarsi a 1 milione di euro all'anno.

Secondo il quotidiano La Verità, invece, i contratti con le produzioni tv e cinematografiche gli sono valsi circa 500 mila euro: il primo fu quello firmato con La7, da circa 400 mila euro, quello con Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, da 350 mila euro, oltre agli svariati gettoni di presenza percepiti tra Rai e Mediaset nel corso degli anni.

I guadagni totali di Roberto Saviano sono stimati a 13 milioni di euro, una somma ottenuta grazie al libro in un solo decennio di attività. Dopo Gomorra, il successo di ZeroZeroZero, ovvero il libro d'inchiesta sulla cocaina e i narcos sudamericani, ha consacrato l'autore come uno più pagati d'Italia.