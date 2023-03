Roberto Saviano farà il suo debutto alla regia con il film d'animazione Sono ancora vivo

Roberto Saviano si prepara a fare il debutto dietro la macchina da presa. Lo scrittore e giornalista napoletano dirigerà il film d'animazione Sono ancora vivo, adattamento animato della sua graphic novel illustrata dall'artista israeliano Asaf Hanuka (Waltz With Bashir), pubblicata nel 2021. Lo annuncia

Variety.

Sono ancora vivo esamina la vita dell'attivista antimafia sotto scorta armata da quando è stato costretto a vivere con la protezione della polizia poco dopo il 2006, quando è stato pubblicato Gomorra, libro-inchiesta sui meccanismi interni del sindacato criminale della camorra napoletana.

Cannes 2008: Roberto Saviano, autore di Gomorra, portato al cinema da Matteo Garrone

Proprio come nel caso della graphic novel, anche il film godrà delle animazioni di Asaf Hanuka. La pellicola è una co-produzione tra le italiane Mad Entertainment e Lucky Red, la belga GapBusters e lo studio di Tel Aviv, Sipur, noto in precedenza come Tadmor Entertainment.

ZeroZeroZero, Roberto Saviano: "La cocaina è il motore dell'economia del nostro tempo"

Roberto Saviano ha scritto la sceneggiatura di Sono ancora vivo in tandem con il regista di animazione napoletano Alessandro Rak e con gli sceneggiatori Filippo Bologna e Stefano Piedimonte.

"Il mio film è la storia di un ragazzo di 26 anni condannato a morte da un'organizzazione criminale - un ragazzo cresciuto in una terra dove, in una manciata di anni, la camorra ha ucciso 4.000 persone", ha detto Saviano a Variety. "La sentenza arriva a quel ragazzo perché ha deciso di scrivere ciò che vede intorno a sé. Quel ragazzo sono io. Sono ancora vivo è il film con cui ho deciso di raccontare sullo schermo quello che ho vissuto fino ad ora".

Il fondatore di Lucky Red, Andrea Occhipinti, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di poter lavorare insieme al talentuoso team di Mad Entertainment a questo film d'animazione in cui Roberto Saviano racconta la storia della sua vita per la prima volta. Saviano è letteralmente un eroe dei nostri tempi e la sua storia è incredibile".

La graphic novel Sono ancora vivo è pubblicata da BAO Publishing in Italia.