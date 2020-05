Arrowverse: il prossimo crossover avrà come protagonisti Superman e Batwoman?

Il prossimo crossover ambientato nell'Arrowverse dovrebbe coinvolgere Superman & Lois e Batwoman. A rivelarlo è stato il presidente di The CW presentando i primi dettagli della prossima stagione televisiva, che è stata rimandata a gennaio a causa dei ritardi nella produzione.

Mark Pedowitz ha infatti dichiarato: "Il crossover andrà in onda a dicembre, ma accadrà a un certo punto e speriamo avvenga nei primi mesi del 2021".

Parlando del tradizionale evento ambientato nell'Arrowverse, il manager ha aggiunto: "Sarà più piccolo rispetto al solito. Stiamo già pianificando un evento della durata di due ore. Stiamo parlando a questo punto di far entrare in scena insieme Superman e Batwoman con molti personaggi provenienti dalle altre serie".

Le tempistiche sono però ancora tutte da determinare a causa dell'impossibilità di sapere in anticipo quando potranno riprendere le attività sui set.

I protagonisti del nuovo crossover dovrebbero quindi essere Tyler Hoechlin, star della nuova serie Superman & Lois, e Ruby Rose che nell'Arrowverse interpreta l'eroina di Gotham City.

Per ora è inoltre troppo presto per prevedere quali altri personaggi tratti dai fumetti potrebbero apparire sugli schermi.