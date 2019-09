Arrow: in arrivo uno spinoff "al femminile" con Katherine McNamara

The CW ha annunciato che è in fase di sviluppo uno spinoff di Arrow al femminile con protagoniste Katherine McNamara, Katie Cassidy e Juliana Harkavy.

Arrow potrebbe dare vita a uno spinoff al femminile con protagoniste Katherine McNamara, Katie Cassidy e Juliana Harkavy, come confermato da The CW.

Il nuovo progetto sarà prodotto da Berlanti Productions e Warner Bros Television e sarà introdotto da una puntata della serie principale, ideata come pilot.

Lo spinoff di Arrow avrà come protagoniste Mia Smoak, ovvero Green Arrow, Laurel Lance e Dinah Drake (interpretate appunto da Katherine McNamara, Katie Cassidy e Juliana Harkavy), dando quindi spazio alla nuova generazione di personaggi in vista della conclusione dello show con protagonista Steven Amell. Mia, la figlia di Oliver Queen e Felicity, è stata introdotta nella settima stagione durante l'episodio Star City 2040 che si concludeva con la ragazza pronta a entrare in azione con in mano un arco.

La prima puntata sarà scritta da Beth Schwartz, Marc Guggenheim, Jill Blakenship e Oscar Balderrama.

Mark Pedowitz, a capo di The CW, aveva accennato alla possibilità di creare spinoff sottolineando come l'Arrowverse si sia espanso nel corso degli anni, dando vita a un "universo che potrà proseguire ancora a lungo, rendendo importante assicurarci di avere dei personaggi che permetteranno ai fan di continuare a sintonizzarsi".