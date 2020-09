Arrival e il linguaggio alieno: ecco come è stato creato

Denis Villeneuve e Eric Heisserer hanno creato un linguaggio alieno completamente funzionante, con l'aiuto di esperti e consulenti esterni, per le riprese di Arrival.

Prima dell'inizio delle riprese di Arrival, il regista Denis Villeneuve, lo sceneggiatore Eric Heisserer e alcuni esperti di fonetica e linguistica hanno creato un linguaggio alieno completamente funzionante per il film. Il linguaggio visivo è stato inventato dall'artista di Montreal Martine Bertrand, suo figlio invece ha creato i disegni di Hannah.

Arrival: Amy Adams e Jeremy Renner in una scena del film

Heisserer, Villeneuve e il loro team sono riusciti a creare una "bibbia del logo-gramma", che includeva oltre cento diversi logo-grammi completamente operativi, settantuno dei quali sono effettivamente presenti nel film. I file audio per la lingua aliena invece sono stati creati con la consulenza di Morgan Sonderegger, un esperto di fonetica.

Arrival: un'immagine tratta dal film

Lisa Travis è stata consultata per la scenografia durante la costruzione dei luoghi di lavoro dello scienziato. Jessica Coon, laureata in sintassi e lingue indigene, è stata consultata per la sua competenza linguistica durante la revisione della sceneggiatura.

Sia il libro che il copione hanno richiesto l'invenzione di una forma di linguistica aliena, elemento ricorrente della trama di Arrival. Ted Chiang, che ha scritto la storia su cui si basa il film, ha detto della pellicola: "Penso che sia il più raro dei rari in quanto è un buon film e un buon adattamento ... E se si considera il curriculum di adattamenti di fantascienza scritta, è quasi un miracolo."