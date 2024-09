Dune 3, Denis Villeneuve: "La sceneggiatura è in lavorazione"

Il regista canadese ha annunciato che la lavorazione del terzo capitolo è attualmente in corso.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Variety, Denis Villeneuve ha parlato dei primi due capitoli di Dune e fornito un importante aggiornamento sul terzo lungometraggio del franchise. Il regista ha confessato di non aver previsto una reazione come quella registrata per il sequel.

Il successo al box-office del sequel ha reso consapevole Villeneuve e il suo team dell'importanza di ciò che stavano creando. Nell'intervista, Villeneuve spiega che l'attenzione ora è focalizzata sul prossimo film, ancora in fase di scrittura.

Obiettivo Dune 3

"È stato molto emozionante perché la prima parte era stata distribuita alla fine della pandemia, quindi non ho avuto la possibilità di essere a contatto con il pubblico. Era più una sensazione di disconnessione" ha spiegato il regista.

Denis Villeneuve sul set di Dune con Javier Bardem

Con l'uscita di Dune - Parte Due le cose sono cambiate:"Quando abbiamo fatto il tour per Parte Due, e poi abbiamo percepito la gioia e l'appetito per il secondo film è stato molto toccante vedere quanto le persone stessero aspettando il film e fossero pronte ad amarlo".

La sceneggiatura di Dune 3 è ancora in fase di sviluppo ma il terzo capitolo è stato ufficialmente confermato lo scorso aprile e i fan sono certi che potranno vederlo presto sul grande schermo, nonostante il team stia aspettando il via libera da Warner Bros. Villeneuve ha assicurato inoltre che la rabbia di Chani (Zendaya) nel secondo film sarà un sentimento centrale nel capitolo 3.

Nel film, la storia di Chani prende una direzione diversa rispetto al libro di Frank Herbert; nel finale Chani parte per il deserto dopo che Paul Atreides (Timothée Chalamet) ha annunciato il suo matrimonio con la Principessa Irulan (Florence Pugh). Nel romanzo, Paul sposa Irulan per motivi politici e Chani accetta un ruolo da concubina, a patto che lui le rimanga fedele.

Nel cast di Dune - Parte Due anche Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler e Dave Bautista.