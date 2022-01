Arnold Schwarzenegger si trasforma in Zeus per un progetto avvolto dal mistero

Arnold Schwarzenegger ha condiviso su Twitter un'immagine che lo ritrae dopo aver compiuto una trasformazione "divina" in Zeus.

L'attore ha semplicemente accompagnato l'immagine con una didascalia in cui annuncia che il progetto verrà svelato nel mese di febbraio.

L'immagine pubblicata da Arnold Schwarzenegger sui social media lo ritrae con una lunga barba bianca, con in mano un fulmine e con un'armatura in stile greco-romana. Il logo riporta solo il nome di Zeus.

Il misterioso progetto, purtroppo per i fan che potrebbero aver già pensato a una sua partecipazione a un epico lungometraggio, sembra sia quasi sicuramente legato a uno degli spot realizzati per il Super Bowl LVI. L'atteso evento sportivo è infatti in programma il 15 febbraio e ogni anno propone video memorabili realizzati per sfruttare nel migliore dei modi la visibilità data dalla finale del campionato di football.

Non resta quindi che attendere per vedere la star di Terminator in azione nell'inedita versione.