Arnold Schwarzenegger è tornato a casa dopo l'operazione al cuore: "Mi sento bene" (VIDEO)

Dopo l'operazione al cuore avuta a fine ottobre, Arnold Schwarzenegger è tornato in forma come dimostra un video pubblicato dallo stesso attore, che ha voluto rassicurare tutti i suoi fan che è tornato a casa e sta bene, nonostante tutto.

L'intervento a cui è stato sottoposto Arnold Schwarzenegger, 73 anni, è servito a sostituire una valvola aortica, come lo stesso attore ha confermato pochi giorni dopo con un post condiviso sui social. Ora, la star di Terminator sta tornando in forma, come rivelato nel video condiviso su Instagram in cui lo vediamo in sella alla sua bicicletta per le strade di LA, a Muscle Beach per la precisione. L'attore passa proprio in prossimità di un murales a lui dedicato, annunciando di stare bene.

Dopo l'operazione al cuore, non sarebbe da biasimare se volesse prendere la vita con calma e andarci piano, ma non rispecchierebbe la sua personalità tenace e forte, infatti la star è pronta a ricominciare ancora una volta. Arnold Schwarzenegger non è estraneo a questa tipologia di interventi: infatti, nel 2018, poco prima di cominciare a girare Terminator: Destino Oscuro, ha subito un intervento chirurgico d'emergenza a cuore aperto per sostituire la sua valvola polmonare.

Arnold Schwarzenegger, infatti, è nato con un difetto cardiaco chiamato stenosi aortica, che fa pompare il cuore più del solito in modo che il sangue possa passare attraverso la valvola aortica. L'attore è quindi abituato a questa tipologia di eventi, che sembrano non scalfire il suo animo da combattente, ed è pronto a tornare in pista con i suoi nuovi progetti, come la serie tv di spionaggio annunciata a settembre ma ancora senza titolo.