Arnold Schwarzenegger sarà ancora Conan il Barbaro a 78 anni

Arnold Schwarzenegger è pronto ad aggiungere un nuovo capitolo alla saga di Conan il Barbaro e per farlo ha trovato un compagno di viaggio d'eccezione. Il regista di Mission: Impossible Christopher McQuarrie è stato ingaggiato per dirigere il nuovo capitolo, che si intitolerà King Conan e racconterà la maturità avanzata dell'iconico personaggio.

McQuarrie scriverà e dirigerà King Conan, come ha confermato l'Hollywood Reporter. Il film vedrà Schwarzenegger fare ritorno nei panni dell'iconico personaggio nato dalla penna dello scrittore texano Robert E. Howard nel 1932 alla soglia degli 80 anni.

Arnold Schwarzenegger e Grace Jones sul set di Conan il Distruttore

"Sarò ancora Conan": La conferma ufficiale di Arnold Schwarzenegger

Di King Conan si parlava già da tempo, ma è stato lo stesso Arnold Schwarzenegger a rivelare il coinvolgimento di McQuarrie nel corso dell'Arnold Sports Festival di Columbus, Ohio. Riferendosi a King Conan, Schwarzenegger ha dichiarato: "È una storia grandiosa, Conan è stato re per 40 anni, poi si è adagiato e ora viene costretto ad abbandonare il regno. Poi ci sono i conflitti, ovviamente, e poi in qualche modo torna, e ci sono follia, violenza, magia e creature. Oggi abbiamo a disposizione effetti speciali sofisticati, e il sistema degli studios ha un sacco di soldi per rendere quei film davvero grandiosi. Quindi non vedo l'ora di vedere tutti quei progetti".

Riguardo agli altri progetti che ha anticipato durante l'Arnold Sports Festival, Schwarzy ha rivelato di aver parlato con Dan Trachtenberg di un possibile ritorno al franchise di Predator, che vede il cineasta coinvolto dopo aver diretto Prey nel 2022 e il sequel Predator: Badlands nel 2025. Schwarzenegger ha anche dichiarato di aver ricevuto una sceneggiatura per Commando 2, che vedrebbe l'attore tornare a interpretare il ruolo del colonnello John Matrix, interpretato nel film d'azione originale del 1985.

Quale è la trama di King Conan?

la ferocia di Arnold Schwarzenegger nei panni di Conan

King Conan, ispirato a un'antologia di cinque racconti fantasy dello scrittore statunitense Robert E. Howard, vede il personaggio di Conan ormai anziano e stanco, assuefatto al potere e agli gi della vita da sovrano di Aquilonia, il più potente tra i regni dell'era hyboriana. Dopo 40 anni di pace, il suo regno è minacciato da antichi nemici e da intrighi di palazzo che lo costringono a tornare in azione, affrontando conflitti, violenza, magia e creature oscure.

Dopo i tentativi falliti, il franchise di Conan si espande

Quello di Conan il Barbaro è uno dei ruoli che ha lanciato la carriera cinematografica di Arnold Schwarzenegger trasformandolo in una star globale grazie al film omonimo del 1982 diretto da John Milius, la pellicola ha avuto un sequel due anni, nel 1984, che vedeva Richard Fleischer alla regia e la cantante Grace Jones nei panni di Zula.

Si è parlato a lungo di un ulteriore sequel, che sarebbe dovuto uscire nel 1987, ma che poi fu annullato per i numerosi impegni di Schwarzenegger. L'attore, tra l'altro, nel 1985 girò Red Sonja, in cui interpreta un personaggio simile, ma senza usare il nome per questioni di diritti. Per quanto riguarda King Conan, il progetto di realizzare un film sul personaggio in età matura risale a parecchi anni fa e ha visto coinvolto, tra gli altri, il regista norvegese André Øvredal prima di approdare a McQuarrie.